Multas desde 80 mil pesos para bares y restaurantes Locales 20 de septiembre de 2020 Redacción Por Las sanciones económicas para quienes transgredan las disposiciones y protocolos de seguridad o sanitarios dispuestos ante la pandemia de coronavirus, comenzarán desde los $ 80 mil. También serán pasibles de clausuras preventivas.

La ciudad está en la fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio y, como consecuencia de ese estado, se encuentran flexibilizadas actividades como apertura de bares y restaurantes. Con la situación actual, en las últimas horas se han establecido una serie de medidas restrictivas para impedir situaciones de contagios de Covid-19.

En ese marco se resolvió aplicar multas desde $ 80.000 para bares y restaurantes que no respeten los protocolos de seguridad o sanitarios correspondientes. El objetivo de los operativos consiste en llevar adelante acciones en conjunto pensando en el futuro del rubro. También podrán aplicarse clausuras preventivas que comienzan a partir de una semana.



FIESTAS PROHIBIDAS

Recordemos que ayer, luego de varias reuniones, se resolvió aplicar multas desde $56.000 para las fiestas prohibidas. La sanción será para el organizador del evento o en caso de no hacerse cargo, para quien alquila el lugar o el propietario de la vivienda. Cabe aclarar que por la vía judicial también actuará el Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de la notificación de la Policía.

Estas fiestas no autorizadas vienen siendo denunciadas por vecinos y vecinas. El objetivo de los operativos que se realizan contra esos encuentros consiste en llevar adelante acciones para impedir situaciones de contagios de Covid-19. Por ello, se solicita a la ciudadanía que al observar o enterarse de algún evento de este tipo, se comuniquen al 105 o 911.



POR LA PRIMAVERA

Por otra parte, en la tarde del sábado comenzaron los controles que se extenderán hasta la noche del lunes. El objetivo es evitar la ocupación del espacio público, la realización de fiestas prohibidas y la permanencia de jóvenes a manera de picnic. En las tareas se utilizan controles fijos y también móviles.

Es necesario tener en cuenta que el espacio público continuará con la misma modalidad. Se permite la circulación, caminata y actividad física pero queda totalmente prohibido las reuniones sociales. Los operativos, que serán donde suele haber concurrencia masiva de personas, estarán a cargo de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana y la Brigada Sanitaria.