"Ilusionado con el proyecto" Deportes 19 de septiembre de 2020 Redacción Por El Pipita firmó contrato con el club de la MLS y empezó a mostrar su jerarquía en las prácticas. “Estoy muy motivado, quiero ayudar a que el equipo crezca”, declaró.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El club Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) le dio la bienvenida a Gonzalo "Pipita" Higuaín, el delantero que llega proveniente de la Juventus de Italia, y el jugador se mostró "ilusionado con el proyecto".

El "Pipita", de 32 años, ya participó en su primera práctica con el club propiedad de David Beckham, y se encontró con los argentinos Jorge Figal (ex Independiente), Leandro González Pírez (ex River), Matías Pellegrino (ex Estudiantes) y Julián Carranza (ex Banfield).

"Primero, muchas gracias al club por hacer el esfuerzo de contratarme. Seguro será una nueva experiencia, que estaba buscando. Un nuevo campeonato. Una ciudad hermosa. Y contento que ya sea oficial y por suerte llegó el día y estoy feliz de estar acá", explicó Higuaín en el video de presentación en la franquicia de la MLS que se dio a conocer en la cuenta oficial del club en Twitter.

En ese sentido, agregó que tratará de aportar "toda la experiencia" que adquirió durante los 14 años que jugó en Europa, "y poder ayudar al equipo a crecer".

"Hay cosas para mejorar y estoy muy ilusionado en el proyecto. A los hinchas les digo que confíen en el equipo, que se están haciendo las cosas bien. y que hay una buen base para lograr cosas importantes. Se podrá ganar o perder, por las reglas del juego, pero daremos lo máximo para hacer crecer al equipo", agregó.

El ex delantero de la Selección argentina, con la que jugó tres mundiales, rescindió su contrato con Juventus y llegó al Inter Miami en condición de libre y tiene el mejor salario de la liga estadounidense, hasta diciembre de 2022.

El video promocional de bienvenida para Higuaín incluyó imágenes de sus goles con las camisetas del Real Madrid, Juventus y Chelsea, pero no del Napoli y River.