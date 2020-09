La justicia allanó la quinta de Macri Nacionales 18 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El juez de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta ordenó ayer un procedimiento en la quinta "Los Abrojos" del ex presidente Mauricio Macri, en el marco de una denuncia por violación de la cuarentena. Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, que detallaron que se trató de una "orden de presentación" para reclamar las cámaras de seguridad del domicilio, por la presunta violación de la cuarentena tras un viaje al exterior por parte del ex mandatario nacional.

El procedimiento fue reclamado al juez por el fiscal de Tres de Febrero Jorge Sica, y llevado a cabo por efectivos de la Policía Federal, a partir de una denuncia de la Secretaría de Seguridad de Malvinas Argentinas. Se investiga si Macri rompió la cuarentena obligatoria de 14 días que debe cumplir una persona que ingrese al país proveniente del exterior, al regresar de su viaje a Francia y Suiza el pasado 3 de septiembre.

El motivo de la denuncia tiene que ver con la reunión que el líder del PRO mantuvo la semana pasada con los intendentes Martín Yeza, de Pinamar; Ezequiel Galli, de Olavarría; y Francisco Ratto, de San Antonio de Areco.

El encuentro fue el pasado 10 de septiembre y se desarrolló antes de que el ex presidente cumpliera las dos semanas del aislamiento obligatorio que establece el decreto firmado por el Ejecutivo en el marco de la pandemia.

Durante el operativo de este jueves, la Federal retiró una copia de las imágenes de las cámaras del 10 de septiembre pasado.

Tras el procedimiento, diputados nacionales de Juntos por el Cambio repudiaron la acción judicial y la atribuyeron a "la desmesura autoritaria del gobierno kirchnerista", al tiempo que lo consideraron un "ataque inaudito contra la oposición democrática".