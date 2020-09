Otros 15 nuevos contagios de coronavirus en nuestro medio se anunció en el reporte epidemiologico de este viernes 11 de septiembre, el último de la semana, con lo cuál en los últimos días se ha acelerado la curva de contagios, un tema que continúa preocupando y mucho no solamente a las autoridades sanitarias locales, sino también a las autoridades políticas de la ciudad.

La infectóloga Sandra Capello comunicó en primer lugar que "en el día de la fecha otros 15 casos de Covid-19 en la ciudad de Rafaela, donde se suman los test realizados en la parte pública y privada de las últimas horas, de las cuáles son 9 mujeres y 6 hombres, 14 son adultos jóvenes y uno mayor, 9 tienen nexo epidemiológico con contacto con caso positivo o antecedente de viaje a zona de circulación comunitaria y 6 se encuentran en investigación. Actualmente tenemos 84 personas activas, se otorgaron 8 altas y hay un total de recuperados de 100 personas. Aislados, actualmente tenemos 313 personas y 3 fallecidos, y desde que comenzó la pandemia tenemos un total de 187 casos. En cuanto a las camas de terapia intensiva, en camas críticas tenemos 2 pacientes no Covid, 3 pacientes Covid positivos, 2 pacientes en asistencia mecánica respiratoria, uno con Covid y otro sin Covid. En la sala general Covid, hay 7 pacientes internados positivos, un sospechoso y 2 pacientes aislados. Y en pediatría tenemos 1 caso sospechoso".

Posteriormente, el Subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca, expresó luego unos datos estadísticos interesantes, al manifestar que "con respecto a los casos desde el 17 de agosto (fecha en que comenzó la segunda ola de contagios tras 117 días sin casos) tuvimos una seguidilla donde todos los días hemos informado casos, lo que nos da un promedio de 7 pacientes diarios hasta el día de ayer -por el jueves-, Pero vemos que en la última semana ese promedio fue de 13 casos por día, o sea, estamos casi duplicando los casos en los últimos 7 días. Y otro dato que quería compartir es que en la carpa situada enfrente del Hospital, desde que comenzaron los testeos (hace 8 días), el 31% dieron positivo".



DONACION DE PLASMA

A continuación, Capello remarcó que "con respecto al plasma, el Hospital de Rafaela está autorizado como centro que participa dentro del estudio de la aplicación de plasma en pacientes que reúnen criterios para recibirlos. Sabemos que el plasma es algo que no se produce, sino que se necesita de un donante. En esta segunda etapa en la pandemia en la cuál los casos que estamos viendo, en la mayoría son adultos jóvenes y califican como potenciales donantes de plasma, los que estén interesados pueden acercarse al banco de sangre de clínica de la ciudad, en San Martín y Pueyrredón, de lunes a viernes de 7:30 a 9. Ahí se les va a explicar las características y qué requisitos necesita cada paciente, los tiempos y también aclarar todas las dudas que hayan. Es importante la donación de plasma porque dependemos de eso para poder realizar el tratamiento". Inmediatamente, Racca agregó que "el mismo está en fase de experimentación pero es el mismo principio que se utiliza para tratar otras enfermedades, como la fiebre hemorrágica argentina. Así que en años de investigación, arribemos a un conocimiento científico puro y valido. Hoy creemos que puede llegar a ser efectivo y se hace en el Hospital local. Por eso necesitamos de la solidaridad de cada uno de los recuperados que se acerquen al banco de sangre para ser evaluados, y si se le hace una extracción, puede ayudar a una persona en estado crítico", Y sobre el final, la doctora agregó que "algunos de los pacientes que tuvieron internados en terapia intensiva, recibieron plasma con muy buena respuesta, incluso están pronto a darse de alta".



NUEVA MODALIDAD

Los facultativos mencionaron ayer también que a partir de la próxima semana comenzará una nueva modalidad para dar los informes, ya que no se emitirán más por las tardes y se realizarán por la mañana, de lunes a viernes a las 11:30, aunque el motivo lo darán a conocer con posterioridad, pero se intuye que puede ser por cuestiones de trabajo de los médicos y también por un evidente agotamiento laboral. Durante este sábado y domingo ya no habrá transmisión de los reportes, con lo cuál los ciudadanos pueden interiorizarse sobre la situación epidemiológica de la ciudad en el Facebook del Gobierno de la Provincia de Santa Fe a partir de las 20:30 o durante el reporte provincial que se emite todos los días en ese horario por la señal 5RTV (canal 69 en la grilla de Cablevisión).