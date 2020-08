Nicolás González se ilusiona con su posible retorno al Turismo Carretera Deportes 14 de agosto de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO MELINA C. NICOLAS GONZALEZ. Ocupó el sexto lugar en la "Copa de Oro" del #TCenCasa. PRENSA ACTC DE FRENTE. El Torino que corrió el piloto rafaelino en el certamen virtual de TC. LATERAL. Fue uno de los protagonistas y llegó a ser líder en el óvalo de Rafaela. COLA. Un plano diferente del vehículo de Nicolás.

Nicolás González viene de cumplir una meritoria labor en el #TCenCasa, el primer campeonato virtual organizado por la Asociación Corredores Turismo Carretera.

El piloto rafaelino, luego de realizar una interesante tarea en la Etapa Regular, logró acceder a la "Copa de Oro", en la que terminó ocupando el sexto lugar y en la que se consagró Leonel Pernía.

LA OPINION dialogó con Nicolás, quien no solamente expresó su satisfacción por tomar parte de la actividad que programó la ACTC en este paréntesis que se inició en marzo y que se extenderá durante un tiempo más por el Covid-19.

"Fue una linda experiencia y tuve la suerte de conseguir algunos resultados muy buenos, como en el óvalo de Rafaela, donde pude ganar mi serie y llegué a ser puntero en la final; pero al margen de tratarse de una modalidad que no tiene nada que ver con una competencia real, fue interesante, porque además nos permitió agradecerles a nuestros sponsors, gracias a la televisación", dijo Nicolás.

Respecto de la próxima fecha, adelantó que "será especial y se llevará a cabo el próximo fin de semana en el autódromo El Villicum de San Juan, con largada por sorteo, cambio de los cuatro neumáticos y recarga de combustible; es un lindo desafío, por los condimentos que tendrá esa prueba".

Nicolás destacó la colaboración de "Cabaña Juan Pablo, Carlos Andretich, Long Automotores, Agro Pampa, Falkenbergmayer Automotores, Agrosistema SRL, Massello Automotores, Portón Comercial, Faín Hnos, Transporte 4 Hermanos, Gaviot y Jesser YPF, Mag Rent Traillers, Alfajores 500 Millas, Speed Credle, Alcides Calvo y Municipalidad de Rafaela".



¿VUELVE AL TC?

Pero no solo hablamos de la actualidad, sino también de lo que podría ocurrir en el futuro con el piloto de Rafaela.

En ese sentido, reconoció que "está bastante avanzado el proyecto del Turismo Carretera; vengo trabajando desde hace un tiempo con la finalidad de reunir el presupuesto necesario, que no es una tarea sencilla, pero hoy, puedo decir que estoy cerca de lograrlo".

Nico agregó que "por todo lo que está pasando, es una época muy difícil, pero confío en volver al TC cuando se reanude la actividad; la idea es subirme a la Dodge del Impiombato Motorsport que usó en las dos primeras fechas de esta temporada Josito Di Palma".

Finalmente, sostuvo que "retornar al TC es un deseo muy fuerte y lo quisiera concretar para volver a representar a Rafaela en la categoría más importante del automovilismo nacional".