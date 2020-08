Grabois advirtió sobre una "oleada de toma de tierras" Nacionales 12 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA. JUAN GRABOIS. El líder de la CTEP propone crear un plan Marshall.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El líder de la CTEP, Juan Grabois, advirtió hoy que "hay una oleada de toma de tierras" porque "la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas", mientras que el Gobierno nacional se diferenció y señaló que las usurpaciones "tienen que ver con situaciones más delictivas que reales". .

"Hay una oleada de toma de tierras y se va a profundizar. La gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el virus dando vueltas. Hay tomas de tierra en todos lados", enfatizó Grabois en declaraciones radiales.

En tanto, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, advirtió que "lo que está sucediendo con las tomas tiene que ver con situaciones más delictivas que reales".

"Entendemos que lo que está sucediendo respecto de las tomas, que las ha habido, en muchos casos tienen que ver con situaciones delictivas más que situaciones reales de necesidad", enfatizó Bielsa en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA.

En ese marco, Grabois apuntó: "¿Por qué, en vez de empujar a la gente a que tome la tierra no podemos organizar los lotes por servicio para que tengan la tierra bien? Es más inteligente lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y decirle a la gente ´Tomá, pagámelo a veinte años´".

Además, el líder de la CTEP consideró hoy que el presidente Alberto Fernández debe generar un "mini Plan Quinquenal" para implementar un "Plan de Desarrollo Humano Integral" que genere trabajo para 4 millones de personas y brinde soluciones habitaciones para "evitar" la toma de terrenos.

En declaraciones a El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch en AM 550, el abogado y dirigente social precisó que su propuesta no tiene que ver con los planes sociales, sino con la creación de "4 millones de puestos de trabajo de 10 horas semanales y con un salario mínimo garantizado", que entre otras cosas permita "solucionar el déficit habitacional" y discutir "las políticas con mayúsculas".

"Acá lo fundamental es que tiene que haber un plan", remarcó Grabois, al tiempo que indicó que un programa de 750.000 millones de pesos permitirá el pago de salarios de "11.500 pesos mensuales por 40 horas" a los trabajadores que se dediquen a las tareas de "reciclados con derivados de plásticos y agricultura familiar", entre otras actividades.