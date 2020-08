Los organizadores no se harán cargo Deportes 11 de agosto de 2020 Redacción Por TENIS, SI HAY CONTAGIOS O MUERTES EN EL US OPEN

La Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA) avisó a los jugadores y jugadoras que competirán en el próximo US Open que eludirá cualquier responsabilidad sobre posibles contagios e incluso muertes por coronavirus durante el torneo. Los organizadores del Grand Slam harán firmar a los tenistas un documento en el que dejarán explícito que deberán asumir los riesgos de contagios e incluso de muertes por Covid-19.

Tanto la ATP como la WTA han negociado un seguro para los participantes del torneo, que se jugará entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, señala un despacho de la agencia EFE. El documento de dos páginas de la USTA fue filtrado en redes sociales por el tenista holandés Wesley Koolhof, 17 del mundo.

"Yo asumo voluntariamente la responsabilidad total sobre cualquier riesgo, incluyendo la muerte, que pueda suceder conmigo u otras personas que entren en contacto conmigo, como resultado de mi presencia en las instalaciones, ya sea por negligencia del NTC (National Tennis Center) o de otro modo", dice la nota de la USTA en el párrafo más importante.

El documento que deben firmar los tenistas dice también: "Estoy de acuerdo en que todas las controversias y reclamaciones que surjan de o en relación con esta renuncia o mi presencia en las instalaciones durante la pandemia de Covid-19 deben ser perseguidas de manera individual solamente. Al firmar este documento, renuncio a mi derecho a iniciar, o ser parte de, cualquier acción o reclamación colectiva".

El US Open ya tiene bajas importantes como las del español Rafael Nadal, número dos del mundo, el suizo Roger Federer (4), por lesión, la del australiano Nick Kyrgios (40), y la más reciente, la del suizo Stan Wawrinka (17). En el cuadro femenino faltarán la australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, la ucraniana Elina Svitolina (5) y la holandesa Kiki Bertens (7).



MUCHA INCERTIDUMBRE

El argentino Federico Delbonis, que retomará la acción en la "burbuja" de Nueva York, resaltó que en el circuito actual de la ATP “domina la incertidumbre”.

“Hoy domina la incertidumbre. Hay muchas preguntas y la ATP no tiene las respuestas. Tomé la postura de vivir el día a día, más que proyectar qué va a pasar” sostuvo el jugador oriundo de Azul, 78° ATP. “Tenía proyectado jugar Cincinnati y el US Open porque lo veía más seguro, al jugar todo dentro de una misma burbuja. Hoy en día son los reglas del juego”, destacó Delbonis en el programa radial ‘Milenium Sports’, y según recoge Télam.