Bojanich fue presentado en la CABB

Deportes 07 de agosto de 2020 Redacción

FOTO ARCHIVO OPINION./ "Argentina tiene el mejor Mini de Latinoamérica".

El entrenador Ricardo Bojanich, de gran trayectoria en el minibásquet, estará a cargo como coordinador de toda el área a nivel nacional. Uno de los puntos en lo que enfatizó fue en la unificación de juego y reglas en todo el país.

Con más de 45 años como profesor de minibásquet, Bojanich habló de lo importante y esencial que es que los entrenadores, padres y toda la familia del mini mire para el mismo lado, unificando criterios. El pergaminense, que a comienzos de este año había sido presentado en Independiente de nuestra ciudad, resaltó cuales serán sus objetivos para su gestión como la concreción del Congreso Nacional y FIBA Américas del Minibásquet, la unificación de reglas en todo el país para “poder trabajar lo más parecido, pese a la heterogeneidad del país y sus necesidades” y, además, dijo que “un detalle importante será el fortalecimiento del mini femenino y mixto”.

Bojanich recalcó que Argentina tiene el mejor mini de toda Latinoamérica, pero que hay un camino por delante de crecimiento y agregó que “esto me desafía a esta altura de mi carrera, tengo 64 años y 45 dentro del Minibásquet, pero no es ni más ni menos que lo que he hecho toda mi vida. Tengo pensado disfrutarlo mucho, con todos mis colegas”.

Por otro lado, Fabián Borro comentó que “la incorporación de Ricardo está en línea con lo que queremos desarrollar, la base de la formación. Es un maestro formador en el Minibásquet, reconocido en todo el país y en el continente”.

Por último, el presidente de CABB cerró diciendo que “es una verdadera satisfacción que se sume al equipo de profesionales del staff deportivo de la Confederación”.