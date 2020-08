Sergio Pérez será testeado el jueves

BUENOS AIRES, 6 (NA) - El piloto mexicano Sergio Pérez, quien fue el primer corredor de la parrilla de la Fórmula 1 en dar positivo por coronavirus, aseguró estar "bien" y sin "nada de síntomas" a la vez que indicó que pasa sus días entrenando con la mente puesta en volver a competir. "Estoy bien gracias a Dios. No he tenido nada de síntomas. Así pasó mis días, entrenando, iPad, tele, teléfono y cocina. Si, han sido días largos... ¡con ganas de regresar muy pronto! Gracias a todos por su apoyo", expresó Pérez.

En un mensaje que publicó en su cuenta oficial de la red social Instagram, el mexicano exhibió un video en el que mostró el trabajo físico que está haciendo en el lugar donde pasa su aislamiento. Pérez fue diagnosticado con la enfermedad luego del resultado de una prueba realizada previo al arranque del Gran Premio de la Gran Bretaña y se encuentra realizando el mencionado aislamiento desde el jueves pasado.

Ante esta situación, la escudería Racing Point le buscó un reemplazo inmediato para competir en el circuito de Silverstone y recurrió al alemán Nico Hulkenberg quien finalmente no tomó parte en la carrera luego de una falla mecánica. Por esta razón, el director del equipo Otmar Szafnauer está a la espera para saber si Pérez cuándo podrá regresar a la competencia y para eso el piloto debe tener un resultado negativo de coronavirus.

"Aunque sean solamente siete días de cuarentena, aún tiene que dar negativo a la prueba de COVID-19 de la FIA, así que vamos a realizarle la prueba el jueves y si es positivo, entonces aún no puede entrar al paddock", indicó el jefe de la escudería.