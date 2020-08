El Presidente inauguró un hospital en Ituzaingó Nacionales 06 de agosto de 2020 Redacción Por "EL MEJOR DISCIPULO DE NESTOR"

FOTO NA POR VIDEOCONFERENCIA. Alberto Fernández dejó inaugurado el hospital.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer, por videoconferencia, la puesta en marcha de la segunda etapa del Hospital Bicentenario de Ituzaingó, y destacó el trabajo de Cristina y Néstor Kirchner, de quien se declaró su "mejor discípulo".

"Cristina prácticamente dejó listo este hospital y apareció una historia de olvido de cuatro años y hoy recién podemos ponerlo en marcha", aseguró Fernández.

"Me da una gran alegría estar inaugurando algo que pensó Néstor y ejecutó Cristina y a mí me toca inaugurar. Estamos pudiendo concretar el sueño de Néstor y el trabajo de Cristina", subrayó.

En ese sentido, reflexionó: "Qué buena idea tuvimos al unirnos. Si eso no hubiera pasado, yo no les estaría hablando y tal vez Axel (Kicillof) no sería el gran gobernador que es".

"El exitoso en una sociedad es el que más hace por el otro. Si hay algo triste en el posmodernismo es que la solidaridad queda de lado y el individualismo pasa a primer plano", consideró Fernández, que aseguró ser un gran denostador del posmodernismo.

Además, envió un mensaje a los jubilados: "Los adultos mayores parecen haberse convertido en una carga de la sociedad argentina en los últimos años. No lo son y no es ético que lo sean. Una sociedad que calcula cómo deben vivir quienes entregaron su vida para que nosotros crezcamos es una sociedad indigna".

"Hoy estamos inaugurando este hospital para los adultos mayores que hoy se enferman en la Ciudad de Buenos Aires y tienen que ir a atenderse a la Provincia porque en la Ciudad no tienen más lugar", subrayó.