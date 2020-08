Un fin de semana de rock, folclore, cumbia, jazz y teatro Información General 05 de agosto de 2020 Redacción Por Con espectáculos desde Las Parejas, Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto, la propuesta del Ministerio de Cultura sigue ofreciendo variedad para toda la familia.

FOTO SCS// LA SEGUIMOS EN VIVO// La propuesta virtual sigue replicándose cada semana con público en los cuatro puntos cardinales.

Convertido en un clásico, el ciclo La Seguimos En Vivo, propuesta del Ministerio de Cultura del Gobierno de Santa Fe, continúa ofreciendo espectáculos para todas las edades desde distintos espacios de la provincia.

La propuesta, que se ofrece de jueves a domingo, se lleva a cabo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, y los shows pueden ser vistos por el sistema de streaming, a través de las redes del Ministerio de Cultura o por 5RTV, el canal público de la provincia, que transmite los espectáculos en directo.

Cabe destacar que el ciclo permite a los artistas usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.



Cumbia en la Perla del Norte santafesino

El jueves 30 de julio a las 21, en el Teatro Español de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, se presentó Grupo Liras, cultores de la cumbia santafesina que desde la localidad de Romang (ubicada 40 kilómetros al sudeste de Reconquista, en el departamento San Javier).

Con diez discos grabados –en su gran mayoría en su propio estudio de grabación– y presentaciones en todo el país, el grupo está conformado por Julio Mosimánn, en voz líder; Dante Mosimánn en acordeón, coros y dirección: Enzo Espinoza, en bajo; Marcelo López en teclados; Elvio Silva en timbales; Máximo Mosimánn en tumbadoras; Carlos Maciel en octapad; Luis Mendoza en güiro y Daniel Alegre en la locución.

Desde la Perla del Norte santafesino, el grupo ofreció una selección de sus éxitos. Comenzó con "Te sigo esperando" y siguió con "Quiero estar contigo" y "Enamorado por primera vez".

Luego siguieron con un set de enganchados de la banda uruguaya Los Iracundos, y los temas "En mis cinco sentidos" y luego con "La sombra de tu amor".

Tras esto, tocaron dos de los temas más reconocidos de Los Palmeras: "Quisiera volver" y "Amor de millonario" y cerraron el show con "Enseñame a olvidarte", de la banda de música tejana Intocable.



Venado Tuerto vibró al ritmo del rock

El jueves 30 de julio, desde las 22, el Teatro Provincial Ideal de la ciudad de Venado Tuerto, en el sur de la provincia, vibró al ritmo del rock con la banda Selvamarea.

El grupo, nacido en 2013, cuenta con un disco editado y otro en proceso de edición. Está integrado por Darío Striglio en batería; Daniel Cuello en teclados; Marcelo Dallaglio en bajo; Nicolás Pedraza en guitarra, y Mariano Fusinato en guitarra y voz.

La presentación, que contó con un cuidado montaje de escenario que incluyó una importante cantidad de cuadros de artistas locales, comenzó con el rock "Ritual". Luego siguieron con "De río y mundos", con claras raíces rioplatenses; "Alcanfor"; "Los muertos"; "Lo que yace" y "Legal".

Con "Desde el umbral" comenzó la parte final del show. "Mañana vemos", "Poster" y "Karma" fueron los últimos temas con los cuales Selvamarea cerró un impecable concierto.



Rafaela bailó de la mano de la cumbia y el folclore

El viernes 31 de julio, desde el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano de la ciudad de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos, se ofreció un nuevo menú doble, con la presentación del grupo de cumbia Pa Gozar y de la cantante Celina Astudillo.

El primer lugar subió al escenario Pa Gozar. Banda nacida hace menos de 5 años, que ofrece un estilo propio de cumbia santafesina, con toques de pop, y está integrada por Martín Rodríguez, Matías Morelo, Leonel Martínez, Gustavo Martínez, Fabián Ríos, Ángel Pasano y Walter Colasso.

La presentación comenzó con "Vos me hacés muy bien". Luego fue el turno de "Quedate aquí"; "La mejor versión de mí" y "Favorito".

Los últimos tres temas fueron de neto ritmo de cumbia. El set final comenzó con "Maldito Cupido" y siguió con "Otro día más", "Siempre pierdo" y terminó con "No vaya a ser".

Luego fue el turno de la joven cantante Celina Astudillo, quien brindó con concierto que comenzó con una exquisita versión de "Posadeña linda" (del gran Ramón Ayala). Acompañada por una guitarra, siguió con "Solo luz" (Raúl Carnota) y con la zamba "Déjame estar" (Oscar Valles).

Continuó con "Coplas de la luna llena" (de Jorge Fandermole) y luego fue el turno de "Amor ausente" (de Claudio Pacheco y Eduardo Bechara); y dos temas seguidos para el final: "Olvida que te he amado" (Jorge Rojas) y "Lo que sos mi chamamé" (de Mariel Trimaglio).



Las Parejas

El sábado 1 de agosto, a las 20, desde la Casa del Bicentenario de la ciudad de Las Parejas, ubicada en el departamento Belgrano, se pudo disfrutar de la “Compañía Alma Argentina”.

El proyecto de característica regional que ya lleva 7 años presentándose en diversas partes del mundo, con diversos homenajes a través del canto y el baile, para esta ocasión se recortó solamente al canto, debido a la pandemia de Covid-19.

Bajo la dirección musical de Mariano Villarruel, cantantes y músicos de distintas localidades de la región ofrecieron un espectáculo en el cual se rindieron homenajes a obras y artistas nacionales.

La “Compañía Alma Argentina” está integrada por Magali Orellano, Nanci Borthiry, Nicolás Scrinzi, Facundo Taccari, Gonzalo Aparicio, Raúl González, Mariano Villarruel, y como artistas invitados participaron Lucas Miranda y Juan Pablo Rossi.

El repertorio incluyó la zamba "Luna Cautiva" (de José Ignacio Rodríguez); "Canción del adiós" (Horacio Guarany); "Ando por la huella" (Argentino Luna); "Hasta el otro carnaval" (Los Tekis); "La sin corazón" (Chaqueño Palavecino); la zamba "La bailarina" (Facundo Toro); "Luna vallista" y "Marca borrada" (Jorge Rojas); "La yapa" (Los Nocheros), para finalizar con "No te vayas carnaval", también de Jorge Rojas.



Rosario

Homenaje a Sandro desde el centro rosarino

El viernes 31 de julio, a las 21, la Sala Lavardén de la ciudad de Rosario fue el lugar elegido para la presentación de Los Sandritos, banda homenaje a Sandro.

El show, de altísimo nivel, fue seguido desde distintos puntos del país por fanáticos del gitano, con un repertorio de todos los más grandes éxitos.

Con un vestuario similar al que usaba Sandro en diversas épocas, el cantante Franco Silvi ofreció un concierto en el cual se movió como un verdadero showman.

Junto a Gustavo Campodónico (guitarra), Ivan Kopecky (bajo), Félix Usellini (piano), Mariano Biancioti (teclado) y Pupe Barberis (batería), la banda comenzó con un verdadero clásico: "Mi amigo el puma".

Y la seguidilla de éxitos siguió con "Tengo", las baladas "Así" y "Porque yo te amo". Luego siguieron con "Atmósfera pesada" y, mientras Silvi se movía por todo el escenario, "Música de Rock and Roll".

El tributo a Sandro siguió con "Una muchacha y una guitarra", la melodía de "Como te diré" y "El maniquí". Terminó bien arriba, con los temas "Rosa Rosa"; "Shake! (Hay mucha agitación)" y "Dame el fuego"



Con acento español

El sábado 1º de agosto, también en Sala Lavardén, fue el turno de otra banda tributo: “La Cofradía del Santo Reproche”, que toca desde hace casi dos décadas temas de Joaquín Sabina.

Sus integrantes son Marcelo Portillo, fundador y voz principal; Javier Suárez en segunda guitarra y coros; Juan Pablo Espejo en voces y teclados; Juan Castino en primera guitarra; Matías Cabrera en bajo, y Nicolás Maini en batería.

El concierto comenzó con "Lágrimas de mármol"; "Por el bulevar de los sueños rotos"; y "Llueve sobre mojado".

La banda siguió con los lentos "Lo niego todo" y "Peor para el sol"; y continuó con "Rebajas de enero"; "Pastillas para no soñar"; "19 días y 500 noches"; el exquisito "Princesa"; "Contigo" y "Pacto entre caballeros".



Homenaje a artistas desde el escenario

El domingo 2 de agosto, a las 21, Lavardén se convirtió en un vodevil para presentar la petit varieté “Frac trajinado”.

El grupo, compuesto por las actrices y actores Maru De Rosa, Fernando Porcel, Marcela Ruiz Álvarez y Juan Pablo Biselli y Luciano Duri (músico-pianista) bajo la dirección general de Cristian Marchesi, presentaron un show con histrionismo, donde el sainete y el vodevil, las imitaciones y el sonido del jazz y el music hall dijeron presente en la mítica sala ubicada en Sarmiento y Mendoza de la ciudad de Rosario.

El espectáculo fue, desde el primer minuto, un homenaje a los artistas de varieté que fueron parte de la historia viva del teatro y la música.

Con vestuarios de época, palabras del lunfardo y el varieté y pequeñas piezas musicales, la función fue un deleite para los espectadores que, desde distintos sitios de la provincia y el país, agradecieron el homenaje a las artes escénicas.



Santa Fe

Julio se despidió con el mejor jazz

El viernes 31 de julio, a las 22, se presentó en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo de la ciudad de Santa Fe “Boogagroove Organ Trío”.

La banda, que mezcla jazz, grooves de los años '60 y contemporáneos y también composiciones propias, está integrado por Pepi Dallo en trompeta, Facundo Céspedes en órgano y Ricardo Rosa en batería.

Con "The Scorpion", comenzó una exquisita presentación, que continuó con "Snake bone"; "Blues walk" y “Alligator Boogaloo”.

Luego fue el turno de una majestuosa versión del clásico de Benny Golson, "Killer Joe" y siguieron con una lograda interpretación de otro clásico, "Rev. Moses", de Lou Donalson; "Midnight Blue", de Kenny Burrell; y una maravillosa "Joshua fit the Battle of Jericho", de Jay Roberts.

El final fue con otra joyita: "Everything i gonna be funky" de Lou Donalson.



Cumbia en el Paco Urondo

El sábado 1º de agosto, se presentó en el Paco Urondo el grupo “La Kimi-K”.

Oriundos de Santo Tomé, la banda integrada por Federico Albertelli, en voz líder; Maximiliano Aquino, en locución, animación, coros y dirección general; Emiliano Márquez en guitarra; Juan Márquez en acordeón; Carlos Rodríguez en piano; Martín Vanegas en trombón; Sergio Alarcón en tumbadoras; Miguel Carranza en timbales; Federico Poletti en octapat, y Antonio Alarcón en güiro.

Con "Me hubieras dicho" y "Que me digan loco", comenzó una presentación en todos sus éxitos. Y siguió con "Amor maldito"; "Comparamé con él"; "Pirata del amor"; y unos enganchados del recuerdo, con temas de distintos autores, entre ellos "Cómo te voy a olvidar" (de Los Ángeles Azules) versionados al ritmo de la cumbia santafesina.

Luego fue el turno de "Placer y olvido" (de Érika Vidrio); "la Kiki-K"; "Si estoy loco"; "Que me digan loco"; "Amor maldito"; y para finalizar, y a pedido de muchas de las personas que disfrutaron del show vía streaming, otros enganchados del recuerdo.



La voz de las mujeres se hizo presente

El domingo 2 de agosto, a las 22, el Centro Cultural Provincial se presentó el unipersonal “¿Qué quieren las mujeres?”, escrito, dirigido y protagonizado por Alejandra Digliodo.

El espectáculo giró en torno de cuentos, mitos, leyendas e historias atravesados por mujeres, que son las verdaderas protagonistas de la historia. Lindas, feas, desde la mitología hasta las leyendas guaraníes, de los caprichos hasta los logros que durante todos los tiempos, las tienen en un lugar inmerecido, pero que día a día van recuperando.