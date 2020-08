Perotti y Frederic analizaron el trabajo de coordinación Locales 05 de agosto de 2020 Redacción Por ENTRE FUERZAS DE SEGURIDAD EN TERRITORIO PROVINCIAL

El gobernador Omar Perotti mantuvo este martes una video conferencia con la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, en la que analizaron la necesidad de replantear el dispositivo conjunto entre fuerzas federales y provinciales en el territorio santafesino, con nueva información y ante un nuevo escenario en el marco de la pandemia Covid-19. Además, abordaron la lucha contra la quema de pastizales en las islas del Delta del Paraná y la coordinación de tareas para combatirlos. En ese contexto, el gobernador planteó la posibilidad de replantear el dispositivo de coordinación en seguridad entre los gobiernos nacional y provincial, “articulando de una manera inteligente” la presencia en de los uniformados en el territorio. “Va pasando el tiempo, y nos tenemos que habituar a trabajar en pandemia por un tiempo más largo, por lo cual creo que es oportuno reacomodar la relación con la presencia de las fuerzas federales”.

“Aparecieron muchas tareas posteriores a lo que habíamos planificado inicialmente, tareas que llevan a la utilización de equipamiento y movilidad para otras cosas. Me parece que es momento de repensar un trabajo respecto de lo que habíamos diseñado en el inicio de ambas gestiones, con nueva información, más actualizada”, argumentó Perotti.



QUEMA DE PASTIZALES

En otro tramo, el mandatario resaltó la necesidad de diálogo frente al combate de la quema de pastizales en las islas del Delta del Paraná. “Esta es una responsabilidad a asumir para mostrar algo diferente”, afirmó, en referencia a los incendios ocurridos en 2008. Según dijo, la comparación indica que “esto va a ser superior, y significa que ha sido recurrente y que nunca se cambió nada de fondo. Creo que tenemos esa posibilidad y por eso me parece correcto que Medio Ambiente sea el que tome el rol puntual”. Asimismo, remarcó que “a esto le van a seguir algunas convocatorias judiciales. Hay muchas presentaciones a la Corte Suprema de Justicia desde distintos niveles, por distintos lugares, de ONGs y otros actores, y algo que estamos propiciando es que todo eso se junte: potenciar y no dispersar”. Y agregó: “Se necesita "un esfuerzo específico sobre el PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) que nos permita pensar en un 2021 diferente”.



“TENEMOS LA MISMA VOLUNTAD”

En respuesta a este pedido, la ministra Frederic aseguró que “tenemos esa misma voluntad”, al tiempo que reconoció que la cartera que conduce tuvo una fuerte demanda “con las exigencias del cumplimiento de los decretos. Varios de los operativos que hoy están haciendo las fuerzas de seguridad federales que están asociados a los controles por Covid-19”. Y confirmó que “estamos retomando la tarea” en la provincia. De la reunión participaron también el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba; el senador Nacional Roberto Mirabella; los ministros provinciales de Seguridad, Marcelo Saín, y de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; el secretario de Protección Civil, Gabriel Gasparutti y el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, entre otros.



LA OPINION DE EXPERTOS

Este martes, funcionarios de la provincia y expertos en meteorología se reunieron para evaluar la evolución de las quemas en las islas del Delta del río Paraná. Del encuentro, participaron el ministro de Gobierno, Justicia, DDHH y Diversidad, Esteban Borgonovo; la ministra y la subsecretaria de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet y Florencia Mitchell, respectivamente; el fiscal de Estado, Rubén Weder; y funcionarios de Protección Civil. Di Leo explicó que “la reunión de hoy fue un balance netamente positivo, con ópticas de distintas áreas, con experiencias y saberes de distinta índole, muy necesarios para comprender y abarcar la complejidad que implica el funcionamiento ambiental y productivo del humedal. Y también la interacción de esto con los incendios que vienen sucediendo en ese espacio”. Y concluyó: “Los resultados han sido muy valiosos, se trazaron líneas de acción concretas en virtud de tratar de preparar infraestructura y distintas instancias operativas para atender el fuego en las islas, en la zona de humedal, como también otros sectores de la provincia que podrían estar entrando en la fase de riesgo, porque la sequía está afectando a todo el territorio