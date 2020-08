Gómez y Grillo en meritoria labor Deportes 04 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los jugadores argentinos Fabián Gómez y Emiliano Grillo diseñaron sólidas performances y finalizaron entre los diez primeros lugares en el torneo Barracuda Championship de golf, en el estado de California, por el PGA Tour estadounidense.

El chaqueño Gómez deslumbró en la cuarta y última ronda, con una tarjeta que incluyó ocho birdies. De este modo, Gómez, de 41 años y situado en la colocación 289 del ranking mundial, decoró una actuación de +16 para la vuelta final y cerró su labor con un acumulado de 37 unidades.

El torneo se celebró bajo el sistema Stableford, que otorgó ocho puntos por albatros, cinco por águila, dos por birdie, no entrega unidades por par, resta uno por bogey y tres por doble bogey o más.

Por su parte, el también chaqueño Grillo, quien ostenta el lugar 137 de la clasificación mundial, se retrasó en la cuarta ronda y perdió siete puestos en la tabla final. El oriundo de Resistencia, de 27 años y que venía de alcanzar el tercer escalón en el 3M Open del fin de semana pasado en Blaine (Minnesota), mostró una irregular labor en el recorrido de cierre, con cinco birdies, cuatro bogeys y un doble bogey. Entonces, Grillo culminó en la novena posición, con un marcador de 32 puntos positivos (+3 en la ronda final).

El otro argentino en el torneo, el tucumano Nelson Ledesma (398), no había pasado el viernes último el corte clasificatorio. El campeón en el Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) de la localidad de Truckee, en California, resultó el local Richy Werenski, de 28 años y 210 en el ranking mundial.

El oriundo de la ciudad de Springfield (Massachusetts) cerró su tarea con una ronda de +13, para acumular un marcador global de 39 positivos. La segunda posición quedó en manos del también estadounidense Troy Merritt, con +38. El torneo otorgó premios por 3,5 millones de dólares.