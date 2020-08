El resultado de la "alcoholemia"

(Por E.P.) Estaba pensando profundamente en lo que habíamos hablado y pensaba sobre lo bueno que sería saber quiénes están predispuestos a delinquir con anterioridad.

Ya no sufriríamos asesinatos, muertes sin sentido, ni siquiera que nos roben y nos lastimen por dos monedas.

Mientras pensaba todo esto tocaron la puerta de la habitación. Alguien entro y le entregó a la agente lo que dijo ser los resultados de las pruebas de sangre.

En ese instante sentí alivio y pensé que una vez que Rosario viera que la alcoholemia no era alta me dejaría ir o al menos me diría como sigue el tema de la infracción. No podía ser tan grave, no había lastimado a nadie y las “…acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…” Por otro lado, nadie puede “…ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…” lo dice el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y yo aún no había pasado por ningún tribunal.

Le consulté a Rosario como había salido el test de alcoholemia mientras cruzaba los dedos. Rosario me respondió que no era ningún test de alcoholemia. Se levantó, me abrazó y me dio la noticia. Tenía lo por ella esperado, era portador del “gen asesino”.

Hoy me encuentro confinado con mi computadora pero sin acceso a las redes, sin conexión a internet ni al mundo exterior, encerrado sin ningún juicio que esperar, esperando cometer un crimen que nunca voy a cometer, y por el que me encuentro cumpliendo una condena de eterna espera de la nada.