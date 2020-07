Mondino sobre la suspensión del Festival de Teatro: "Se siente un vacío importante" Información General 15 de julio de 2020 Redacción Por En la que debería ser la semana en la que se desarrolla la 16° edición del Festival de Teatro de Rafaela, el director de programación del evento, Gustavo Mondino, habló de este particular momento a partir de la pandemia y analizó el duro panorama para el sector cultural. "Son días en los me puse un poco melancólico", admite.

FOTO ARCHIVO GUSTAVO MONDINO. Dijo que el Festival de Teatro es el evento cultural más grande que tiene Rafaela.

La pandemia de Covid-19 golpea a innumerables actividades y a prácticamente todos los sectores. Muchos de ellos atravesando un momento crítico e incierto. La lista de grandes eventos afectados por la emergencia sanitaria del coronavirus no ha parado de aumentar.

En el mundo de la cultura pasa lo mismo, en donde algunos eventos han cancelado la edición de este 2020 de manera definitiva y otros -con un poco más de esperanza-la han aplazado unos meses a la espera de saber si en un futuro más o menos cercano será posible desarrollar la agenda prevista.

Las vacaciones de invierno en Rafaela, desde hace 16 años, son sinónimo de teatro, de fiesta, de festival y como consecuencia de la pandemia, la edición de este año no se podrá llevar a cabo.

El director de programación del Festival de Teatro de nuestra ciudad, Gustavo Mondino señaló que “son días en los me puse un poco melancólico, sobre todo porque las redes sociales empiezan a recordarte fotos del año pasado, y si bien es algo que vengo procesando ya desde hace un par de meses cuando empezó todo esto y se decidió anunciar la suspensión de la edición de este año del festival, igual se siente como un vacío importante”.

“Para mí el festival que me tiene desde hace años en la coordinación, al igual que a todo el equipo que trabajamos en este evento, significa una adrenalina importantísima. Es el evento cultural más grande que tiene la Municipalidad, no solo desde lo cultural, es el evento más grande que tiene la ciudad, entonces uno trabaja con mucha responsabilidad y cuando llega el momento del desfile de apertura o de la apertura de boleterías, son los primeros termómetros con la gente. La gente es muy cariñosa, es muy agradecida de que suceda el festival y a mí ese rol, ese vínculo me encanta, sentir lo que a la gente le pasa con el festival...por eso hay que dejar que este año extraordinario pase y tener el deseo y la esperanza de que el año próximo se pueda realizar en la fecha de siempre”, sostuvo Mondino. Y agregó: “ojalá que podamos volver a ofrecer ese abanico cultural tan importante que ya está instalado en el calendario de la ciudad”.



EL SECTOR DE ARTES

ESCÉNICAS Y LA PANDEMIA

Gustavo Mondino al ser consultado acerca de la situación del sector vinculado a la cultura y particularmente al teatro en la ciudad, expresó que “está muy dura la situación en general. En Rafaela, el sector que trabajamos en las artes escénicas no lo percibimos tanto porque lo cierto es que acá no hemos podido profesionalizar la actividad: Los actores, actrices, directores de teatro, todos tenemos otro trabajo en realidad, y esto queda relegado un poco a lo vocacional. Pero en artistas de Santa Fe, de Rosario y ni hablar Buenos Aires, donde tengo muchos amigos, la están pasando realmente muy mal, es todo muy difícil porque se les ha caído todo tipo de proyecto”.

Al referirse a las nuevas propuestas que surgen a través de la virtualidad, el director del Centro Cultural La Máscara, dijo que “las plataformas que hoy se proponen y estas nuevas formas de hacer teatro, es algo muy nuevo que se está probando y que algunos les rinde un poco económicamente y a otros nada. La gente también tiene que habituarse y decidir si le gusta ver teatro a través de una pantalla o no”.

Además Mondino consideró que “todavía para estas nuevas formas de producir el tiempo ha sido poco y en tres meses muchos han tenido que sacar de la galera por necesidad estos productos, que por eso tal vez no son tan buenos. Si esto se prolongaría, seguramente comenzaría a haber un circuito”.



LA PANDEMIA GOLPEA

A CENTROS CULTURALES

Gustavo Mondino como director del Centro Cultural La máscara analizó también la afección que a estos espacios le generó la pandemia, y precisó que “nosotros desde La Máscara estuvimos cerrados desde que empezó la pandemia, ahora por suerte pudimos comenzar con algunas clases que sirven más que nada como para que el lugar esté abierto y tenga un poco de circulación. Lo cierto es que programar espectáculos creemos que hasta fin de año no se va a poder hacer, con lo cual en lo que tiene que ver con lo económico y con la mantención de la sala, está muy complicado. Estamos abocados a ver qué subsidio podemos encontrar como para que nos ayude a pasar todos estos meses que son muy difíciles”.