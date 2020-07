Preocupación en la AMIA

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, expresó su "preocupación" por la renuncia del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y reclamó que la causa que investiga el atentado a la entidad comunitaria judía sea adjudicada a un magistrado "firme".

Eichbaum subrayó que "la AMIA no pone ni quita jueces, ni tampoco opina sobre los funcionarios", pero aclaró que la institución espera que "no empiecen a sucederse subrogancias" en la investigación del atentado.

El próximo sábado se cumplirán 26 años desde del atentado terrorista con un coche bomba que se cobró la vida de 85 personas.

"La atribución de aceptar la renuncia (de Canicoba Corral) no nos corresponde. Lo que sí le preocupa a la institución es que haya un juez, que el juzgado quede cubierto sea con el juez actual o quien corresponda en caso de que le acepten la renuncia y sobre todo que no empiecen a sucederse subrogancias porque eso es al menos incómodo", explicó Eichbaum.

"La garantía de la consecución de la investigación es lo más importante", agregó en declaraciones a la Agencia de Noticias