Aún hay mucho desconocimiento sobre el Covid-19

15 de julio de 2020

Así lo afirmó la infectóloga respecto a las discusiones que hoy se dan entre la comunidad científica y en donde muchas veces van modificándose las opiniones.

“Hay mucho desconocimiento, hay muchas noticias adelantadas o sea que se promocionan antes de que tenga un riguroso control científico y lo que hoy creemos que puede ser verdad con éste virus y con todas las enfermedades, probablemente de acá un tiempo no sea así y estemos cambiando la forma de ver o de transmitir en cuanto al comportamiento de este virus; y eso no quiere decir que los científicos sean mentirosos”, indicó.

Además resaltó que “hoy hay toda una una corriente de que los científicos mienten, o los médicos dicen una cosa y mañana dicen otra y en la ciencia es así. El método científico se basa en ensayo y error entonces lo que hoy creemos como verdad absoluta, lo probamos lo ensayamos y probablemente más adelante sea diferente; hoy sabemos esto, tomamos estas medidas, pueden sostenerse en el tiempo o no. Los virus en la medida en que circulan en la naturaleza y van contagiando a cada vez más personas, circula y encuentra cada vez menos personas susceptibles; eso hacen no que pierdan fuerza, sino que tengan menú impacto en la población”, finalizó.