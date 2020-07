Lanata el más visto de la televisión abierta Información General 14 de julio de 2020 Redacción Por Qué programa logró ser el más visto durante la noche del domingo sin “Bake Off” en pantalla. A una semana de la final del reality, Jorge Lanata compitió contra "Por el mundo" y un especial de "Jesús, el adelanto" con la conducción del Chino Leunis

FOTO ARCHIVO// JORGE LANTA// Lideró el rating con 11.4 puntos.

La noche del domingo se transformó en un verdadero clásico en materia de rating. Con diferentes opciones en los seis canales de aire, la audiencia encuentra variedades a la hora de hacer zapping. Y este fin de semana fue especial porque después de muchos meses donde Bake Off se había transformado en el líder indiscutido, los números cambiaron.

A una semana de la final del reality que tuvo un desenlace inesperado, Telefe se reamó y apostó por el tandem Por el mundo y un especial al que llamó Jesús, el adelanto, un programa conducido por el Chino Leunis cuya esencia del ciclo se basa en anticipar algunos de los momentos que vendrán en los próximos capítulos de la exitosa novela extranjera.

En esta oportunidad, Marley recibió en su casa a Noelia Marzol para repasar lo mejor de su viaje juntos y otros momentos que el conductor transitó a lo largo de su ciclo, fuera de la cuarentena. Durante la emisión, la actriz provechó la ocasión para demostrar sus dotes para el baile del caño. Ella es una de las integrantes de Sex, la obra teatral de José María Muscari que ahora se lleva adelante de manera virtual, por lo que practicó mucho este baile y hasta se animó a darle algunas lecciones básicas al conductor.

En otro de los tramos del programa de anoche, Noelia debió escapar del perro de Marley cuando la mascota no dejaba de perseguirla por toda la casa, una situación que despertó las risas del conductor y su equipo. “Mantené la distancia social, Bailey”, alcanzó a decirle la actriz, antes de que Marley lo hiciera descender. “¡Bajá! Ya te vamos a presentar una perrita”, le dijo el dueño. Todo esto le permitió al programa cosechar un promedio general de 9.2 y lo convirtió en lo más visto de Telefe durante el domingo, hizo saber Teleshow.

Luego, llegó el estreno de Jesús, el adelanto que -en lugar del espacio que dejó el popular reality- logró 7.4. Ambos ciclos quedaron detrás de Jorge Lanata, que con su periodístico Periodismo para todos (PPT) sumó 11.4 y fue lo más visto, pero de todo el día en la televisión abierta.

Pero la ausencia en la televisión del ciclo de pastelería conducido por Paula Chaves no pasó desapercibido. En las redes sociales, Bake Off fue tendencia porque sus seguidores pedían un especial con los mejores momentos o los mejores bloopers del exitoso envío. Un método al que suele recurrir cuando un éxito sale de la pantalla y se trata de aprovechar el momento de la repercusión.

En América, Antes de mañana-ciclo de Antonio Laje- fue lo más visto de ese canal con 2.6. En la Televisión Pública, se destacó la performance de Lo mejor del automovilismo que llegó al punto, y en El Nueve, Implacables con 2.4 se convirtió en el programa de mayor audiencia de la emisora. Mientras que en NET TV, Editando tele alcanzó los 0.5.

En cuanto al día, El Trece quedó en primer lugar con 6.4. Luego siguieron Telefe (6.3), El Nueve (2.0), América (1.7) y NET TV (0.4). Los números corresponden a los datos publicados por Kantar Ibope Media.