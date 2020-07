Verón habló con Tevez Deportes 14 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, reconoció ayer que se comunicó con el delantero de Boca Carlos Tevez en medio de la negociación del jugador con el "Xeneize" por la renovación de su contrato, al tiempo que afirmó que el mediocampista Javier Mascherano continuará en el "Pincha".

"Con Carlos tengo relación, lo único que hice fue comunicarme para saber cómo estaba. Pero no queríamos intervenir en su decisión ya que él está muy identificado con Boca", explicó Verón en declaraciones radiales.

Sobre el volante central, descartó los rumores que indicaban un posible retiro debido al largo parate de las actividades por la pandemia de coronavirus. "Mascherano tiene ganas de seguir", aseguró el mandatario de Estudiantes sobre el ex futbolista de la Selección argentina.

Por otra parte, se refirió al mercado de pases que se vive en la actualidad: "No tenemos apuro en tomar ningún tipo de decisión en cuanto lo primordial ahora es cuidar la economía. Probablemente más adelante algo haya", anticipó. Y añadió: "Estamos esperando confirmaciones de lo que será el próximo campeonato para tomar nuestras decisiones. Este mercado será atípico, los clubes irán primero por lo que necesiten y luego verán si se hace alguna inversión. La incertidumbre no es solo acá, afuera también".



POSIBILIDADES

Estudiantes de La Plata buscaría esta semana acelerar la llegada de un delantero para reemplazar la salida de Mateo Retegui y los apuntados por el entrenador Leandro Desábato y la dirigencia son Cristian Tarragona, libre de Patronato, y Leandro Díaz, cuyo pase pertenece a Atlético Tucumán. Los contactos están entablados por los dos futbolistas, aunque el exatacante del equipo de Paraná tiene posibilidades más concretas por tener el pase en su poder, mientras que desde Tucumán pretenden vender la ficha del punta de Atlético, por lo que la negociación sería más complicada.