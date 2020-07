Carta de clubes argentinos a Conmebol Deportes 13 de julio de 2020 Redacción Por Los equipos que disputan la Copa Libertadores pidieron a través de la AFA un plazo mínimo de 60 días para entrenarse antes de retomar la competencia.

FOTO ARCHIVO DIRECTIVO. / Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Boca, River, Tigre y Defensa y Justicia, cuatro de los cinco equipos que representan a la Argentina en la Copa Libertadores, pidieron a la AFA que interceda ante Conmebol para lograr un retraso en la fecha de retorno a la competencia, que pautó para el 15 de septiembre, tras el receso por la pandemia del coronavirus.

La justificación es que, si bien se avanzó en los protocolos, la AFA y el Gobierno nacional no se pusieron de acuerdo sobre cuándo los equipos podrán retomar las prácticas, mientras que en la mayoría de los países de Sudamérica se avanzó en ese sentido, y están en ventaja deportiva de preparación.

De hecho, de las diez federaciones miembro, solo Argentina y Chile mantienen la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el fútbol, a partir del avance de la pandemia.

El viernes pasado, Conmebol anunció que el 15 de septiembre se reiniciará la acción de la Copa Libertadores, ante la expresa disconformidad de AFA, en la reunión del Consejo Ejecutivo, que integran sus diez federaciones.

La Libertadores, que jugó sus dos primeras fechas, cuenta con Tigre en el Grupo B (perdió los dos), River en el "D" (ganó uno y cayó en el otro), Racing en el "F" (se impuso en los dos), Defensa y Justicia en el "G" (dos derrotas), y Boca en el "H" (triunfo y empate).

En la Sudamericana, que está prevista para octubre porque debe recibir equipos de la Libertadores, los argentinos que avanzaron a los 16avos de final fueron Vélez, Lanús, Unión de Santa Fe e Independiente.

Ante este escenario, Boca, River, Defensa y Justicia y Tigre le enviaron una carta a AFA para que los ayude en Conmebol para que se retrase, al menos, una semana el comienzo de la Libertadores.

La explicación que exponen los cuatro clubes argentinos es que no tienen permitido la realización de prácticas y, por eso, se encuentran en desventaja.

Racing, la otra institución argentina que participan de esta edición de la Copa, no se pronunció al respecto, pero probablemente se pliegue a la medida.