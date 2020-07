Martín Guzmán habló de "máximo esfuerzo" Nacionales 13 de julio de 2020 Redacción Por RENEGOCIACION DE LA DEUDA

FOTO ARCHIVO GUZMAN. Aseguró que es la última oferta.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno hizo "el máximo esfuerzo" y remarcó que es la última oferta que se le hará a los acreedores, de quien espera una pronta respuesta de cara a la reestructuración de la deuda en dólares.

Guzmán expresó: "Hemos hecho el máximo esfuerzo, el último, y ahora estamos esperando la respuesta de los acreedores. Hay algunos que ya están acompañando; ha habido una recepción inicial muy positiva, y esperamos que el resto decida".

El ministro que dio clases en la Universidad de Columbia consideró que "la pandemia es un golpe a la economía mundial que no tiene precedentes en la historia del capitalismo".

"No es un shock de confianza. No. Lo que ha habido es un shock sobre la manera de producir. El sistema está preparado para producir con circulación, de personas, de bienes, y aquí tuvimos que reducir la circulación para contener la expansión del virus", subrayó.

"A la salida de la pandemia, vamos a ver en el mundo muchos contratos y muchas empresas que van a estar en situación de inconsistencia. Problemas de haber tomado compromisos que ahora no se pueden resolver. Eso generará incertidumbre. Se va a empezar a demandar menos. ¿Por qué? Porque se tiene miedo a perder el empleo, a tener menos ingresos", manifestó.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno actuó "en una forma inmediata, rápida, con valentía, para asegurar que protegemos de la pandemia a los que caen en situación de vulnerabilidad, a empresas, trabajadores; la Argentina no tiene acceso al financiamiento que tienen otras economías con finanzas sanas".