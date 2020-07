La dura acusación de Ocaña contra Cristina Nacionales 13 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO OCAÑA. "Cristina va por la demolición de las causas judiciales".

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) consideró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "va por la demolición de las causas judiciales" que la implican.

"Ya ha conseguido que queden muy pocos procesados presos. Ha logrado imponer su agenda que es terminar con las causas de corrupción durante su presidencia", opinó sobre la actual vicepresidenta.

En otro orden, pidió a la Justicia argentina que embargue los bienes de Lázaro Báez "tal como ya lo viene haciendo la Justicia en Uruguay desde 2016 por la causa de El Entrevero".

Y agregó que "la mitad de esos bienes deben volver a la Argentina ya que se adquirieron con dinero que se fugó del país, pero nuestra Justicia no avanzó nunca en ese sentido".

Para la legisladora opositora "es un mensaje malo a la sociedad permitir que sigan en libertad personajes como Báez, porque el dinero que se robaron con la corrupción es el que falta en rutas, escuelas, sistema de salud, es el dinero que se le robó a los argentinos".

En tanto, sembró dudas sobre la propuesta del Gobierno de avanzar en una reforma judicial.

"Habrá que ver si esta reforma no implica poner jueces amigos en los Tribunales, algo que se intentó con la llamada democratización de la Justicia en 2013", advirtió en un comunicado, y añadió que "si es para aumento de Jueces y tratar de tener una Corte amiga, como lo hizo (el ex presidente Carlos) Menem, es totalmente negativo para la búsqueda de Justicia".