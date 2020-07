Se sorteó el cuadro de la Champions Deportes 11 de julio de 2020 Redacción Por La UEFA definió cómo se disputarán los cuartos de final: hay dos ya definidos y los otros deben completar octavos. Los posibles rivales de Barcelona y Real Madrid.

FOTO WEB SORTEO. / Se conocieron los cruces y Barcelona, que debe definir la serie con Napoli, podría ir vs Real Madrid en semis.

Ya pasaron cuatro meses del último partido de la Champions League, y ayer se celebró un atípico sorteo (los representantes de los clubes -con algunos problemas técnicos de por medio- estuvieron conectados por videoconferencia ) de la inédita ‘Final 8’ con la que la UEFA prevé decidir en agosto su máxima competición de clubes.

El primero de los cruces marcó que el ganador de la llave entre Real Madrid y Manchester City (los ingleses se impusieron en la ida por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu) irá ante el vencedor entre Juventus y Lyon (los franceses derrotaron a los italinos 1 a 0 en el Parc Olympique Lyonnais).

Otra llave interesante será la que tendrá como protagonista a varios de los candidatos a quedarse con la Orejona. El que sea victorioso entre Napoli y Barcelona (empataron 1 a 1 en San Paolo) chocará en la siguiente instancia ante el ganador de Chelsea-Bayern Munich (los alemanes golearon por 3 a 0 en Stamford Bridge).

Los que ya quedaron definidos son los que protagonizarán RB Leipzig ante el Atlético Madrid del Cholo Simeone (sacaron en octavos al campeón Liverpool) y Atalanta, una de las “Cenicientas”, con el Paris Saint Germain de Neymar y Kylian Mbappé.



EL CUADRO DE CUARTOS:



-Real Madrid o Manchester City vs Juventus o Lyon (sábado 15 de agosto)



-Leipzig vs Atlético Madrid (jueves 13 de agosto)



-Napoli o Barcelona vs Chelsea o Bayern Munich (viernes 14 de agosto)



-Atalanta vs PSG (miércoles 12 de agosto)



También se definieron los cruces de semifinales (se jugarán el 18 y 19 de agosto). El ganador de la llave 1 irá ante el de la 3 y por el otro lado del cuadro se medirán el triunfador del 2 con el del 4. De esta manera, Barcelona y Real Madrid podrían verse las caras en una hipotética semifinal.



El último partido hasta ahora de la Champions 2019/20 fue el 11 de marzo con el 2-0 del París Saint-Germain (PSG) al Borussia Dortmund, en un Parque de los Príncipes ya sin público, y que permitió a los franceses clasificarse para los cuartos de final por primera vez en cuatro años. Esa misma noche, el vigente campeón Liverpool quedó eliminado y sin posibilidad de revalidar su corona tras ser eliminado por el Atlético de Madrid ante 52.000 hinchas en Anfield, una multitud que posteriormente los científicos británicos consideraron un acelerador de la pandemia en el Reino Unido.

En pocos días, el fútbol quedó suspendido en toda Europa y sólo a mediados de junio la UEFA fue capaz de anunciar el formato final para su torneo faro y principal fuente de ingresos: antes de la pandemia, se estimaba que los ingresos brutos de sus competiciones esta temporada ascenderían a 3.250 millones de euros (3.690 millones de dólares).