La Cooperativa ACA estrena su nuevo puerto en Timbúes

El gobernador Omar Perotti y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, participaron este miércoles del acto por la habilitación del puerto de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la localidad de Timbúes, departamento San Lorenzo.

"Hicimos una recorrida previa en todas las instalaciones que culminan este trámite de habilitación a través del gobierno de la Nación y del Ministerio de Transporte", precisó el gobernador y manifestó su "gran satisfacción, porque este esfuerzo enorme del sector cooperativo nos enorgullece como santafesinos y como argentinos".

En este sentido, resaltó que el nuevo puerto "sin duda nos da un beneficio directo como provincia, pero esta infraestructura beneficia a muchas provincias argentinas, dónde hay productores miembros de ACA".

Asimismo, Perotti precisó que "hemos probado con gran satisfacción el cuidado ambiental" de las nuevas instalaciones, "en todas las pruebas e instancias de descarga no hay polvillo, lo que no solamente es muy bueno para los trabajadores sino para todo el ambiente. Un cuidado diferencial sobre cualquier otra de las terminales existentes en la zona".

"Cómo santafesinos, estamos orgullosos de que toda la zona de la hidrovía siga montando infraestructura moderna, y con resguardo ambiental muy claro; parámetros que diferencian la producción que uno quiere. Con esta obra se nos está transmitiendo una logística, un lugar para vender granos al mundo y una forma de cuidar el ambiente de manera distinta".

"Lo valioso es que se siga invirtiendo en la zona, se siga apostando a mejorar los niveles de producción, y que a través de esa infraestructura, que se suma a lo que ACA ya tiene en el país, el conjunto del sistema cooperativo y sus integrantes recibe una mejora; y la Argentina con ella también".

El gobernador señaló que "a pesar de tener el nivel más bajo de los últimos 50 años en el río Paraná se ha podido mantener un nivel de carga importante gracias a la hidrovía, esta obra de impacto federal, que ha permitido que toda la zona pueda sacar desde aquí más del 70% de la producción nacional".

Por último, destacó que "las vías del ferrocarril llegan a la puerta de este puerto nuevo; una obra clave que está a muy buen ritmo. El ferrocarril Belgrano va a permitir traer granos de todo el norte del país, generando un mayor volumen de carga para toda nuestra zona", concluyó Perotti.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó que “siempre que damos un paso en favor de la producción y del desarrollo, yo me pongo contento. Es la única Argentina que concibo, la Argentina que invierte, que produce y que se desarrolla”.

“El campo tiene mucho para dar porque es un actor importante en la economía argentina y la Argentina necesita de su desarrollo -puntualizó el presidente-. Yo particularmente soy un enorme admirador de la economía cooperativista porque que es también una forma muy genuina de desarrollo capitalista. Un modo de desarrollo que permite asociar a productores y tener un destino común en ese acto de asociación”.

“Con lo cual, que hoy estemos inaugurando un puerto en Timbúes de la Asociación de Cooperativas Argentinas a mí me pone particularmente contento porque es una forma de desarrollar la economía con un criterio de compromiso y solidaridad, que es al que uno más le reclama que esté presente en el capitalismo que vive”, finalizó Fernández.

Por último, el presidente de ACA, Claudio Soumoulou, señaló que "este evento tiene una importancia significativa, hoy estamos en nuestra nueva terminal en Timbúes, visualizando todo el trabajo que desde hace varios meses la asociación, de la mano de sus cooperativas y productores, venimos haciendo".

"Todo el desarrollo de esta nueva terminal portuaria está enmarcado en nuestra política coorporativa de gestión sustentable, cumpliendo con todos los parámetros de cuidado del medio ambiente y de seguridad de las personas, accesibilidad para personas con discapacidad, y teniendo un cuidado importante sobre el trabajo y los granos que ingresan", concluyó.

Acompañaron al gobernador en la recorrida el senador Nacional Roberto Mirabella; los ministros de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y de Transporte de Nación, Mario Meoni; el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri; el presidente comunal de Timbúes, Amaro González; el gerente General de ACA, Mario Rubino; el jefe de Puerto ACA Timbúes, Emilio Perazzio; y el gerente de Industrias de ACA, Lucas Amboage.



EL NUEVO PUERTO

La Asociación de Cooperativas Argentinas invirtió US$ 143 millones, para la construcción de una terminal destinado a la carga de granos y subproductos a granel (maíz, trigo, sorgo y soja), que se encuentra ubicada a la altura del km 461,200 del río Paraná, sobre la margen derecha, en la localidad santafesina de Timbúes.

El puerto, denominado “ACA TIMBÚES”, cuenta con un muelle de hormigón armado sobre pilotes, con una longitud de 130 metros y un ancho de 15 metros; tres torres de embarque; dos dolphins de amarre; galería de transferencia y pasarelas de conexión, para embarcaciones de gran porte.

Las instalaciones cuentan con una capacidad de almacenaje de 200 mil toneladas y de descarga de 70 camiones por hora o de 2.400 toneladas de grano; y pueden alojar 1.000 camiones en un predio de 10 hectáreas.