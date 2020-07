¿Fede González a Paraná? Deportes 08 de julio de 2020 Redacción Por Desde la capital entrerriana indican que Patronato estaría tras los pasos del ex delantero de Atlético de Rafaela, actualmente en Estudiantes.

Patronato de Paraná busca reforzar su ofensiva de cara al próximo torneo de Primera y el entrerriano Federico González, con contrato vigente en Estudiantes de La Plata, sería una de las opciones. La salida de Cristian Tarrogona, casualmente pretendido por el "Pincha", lo obligan a buscar un reemplazante. Y pensó en el ex goleador de Tigre, Independiente, Atlético de Rafaela, entre otros.

González en Estudiantes no pudo afianzarse en el puesto y terminó jugando poco. Incluso perdió la disputa con Mateo Retegui, y la llegada de Martín Cauteruccio terminó de relegarlo de un equipos que, encima, jugaba en general con un sólo delantero de área.

Si bien la dirigencia del elenco platense no ve con malos ojos dejarlo salir si llegará una propuesta que le sirva a todas las partes, la ficha del delantero es muy alta de pagar y no será un dato menor si la negociación llegara a entablarse.

En el ataque, la dirigencia de Patronato también realizó sondeos por Luciano Pons, jugador de San Martín de Tucumán y goleador del Ciruja en la pasada temporada de la Primera Nacional.