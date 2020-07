Ni hoy ni mañana habrá recolección de residuos Locales 08 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Municipalidad de Rafaela no prestará ni hoy ni mañana jueves el servicio de recolección de residuos domiciliarios debido a la celebración del Día de la Independencia Argentina y al feriado puente del viernes. Asimismo, informó que el servicio se retomará este viernes 10 por la noche con el retiro de residuos biodegradables, a la vez que insistió en su pedido a la ciudadanía para que continúe con la separación de residuos en sus hogares.

Además, se informó que no se cobrará estacionamiento en el área de la ZEC durante el jueves y el viernes.



SIN SUPERMERCADOS

Los supermercados, al igual que el resto de los comercios de Rafaela. no abrirán sus puertas este jueves tal como lo establece la Ley Provincial de Descanso Dominical, por lo que se espera una mayor actividad en el día de la fecha.

Desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se ofrecieron detalles sobre el desarrollo de la actividad comercial ante este doble feriado que, para muchos, se convertirá en un súper fin de semana de cuatro días de duración. En este sentido, indica que particularmente el jueves en nuestra localidad, y en todas las adheridas a la Ley provincial de descanso dominical, no se podrá abrir las puertas de los locales comerciales, salvo las excepciones contempladas, tal como lo indica la normativa. Según el Decreto 717/2019 del 17/10/2019, el viernes 10 de julio es Feriado Nacional Puente Turístico. Y después publicó una mini guía de preguntas frecuentes:

¿El comercio puede abrir sus puertas?

Jueves 9 de julio: Rafaela se encuentra adherida a la Ley Provincial de Descanso Dominical, por lo tanto, los comercios no pueden abrir en nuestra localidad.

Viernes 10 de julio: Si, respetando las normas de Legislación laboral.

¿El trabajador puede negarse a trabajar?

Si, en ambos días

En caso de no ir a trabajar ¿se le puede descontar el día?

No, en ambos días.