Campodónico con covid-19 Deportes 08 de julio de 2020 Redacción Por HURACAN

Mariano Campódonico, ex delantero y actual ayudante de campo de Israel Damonte en el cuerpo técnico de Huracán, se convirtió ayer en la primera persona vinculada a la Liga Profesional (LPF) en dar positivo de coronavirus, al igual que su esposa y sus dos hijos.

Campodónico, de 46 años y nacido en la localidad bonaerense de Glew, permaneció internado en el hospital "Alemán" -en el barrio porteño de Recoleta- y sería dado de alta en las próximas horas, tras evolucionar favorablemente.

Es que su esposa tuvo fiebre el jueves pasado y el viernes fue internada junto a su hija Mía, mientras que el ex centrodelantero y su hijo Felipe no tuvieron síntomas pero terminaron aislados por prevención en el hospital.

Hasta el momento, no se habían conocido casos positivos entre futbolistas o miembros de los cuerpos técnicos de equipos de Primera División, aunque sí en el ascenso y la Primera División femenina.

Campodónico es uno de los futbolistas argentinos que más camisetas vistió, luego de pasar por 23 equipos en 22 años de carrera.

Desde su debut en 1993 en Banfield hasta su retiro en 2016 en Cañuelas, pasó por Platense, San Martín (San Juan), Arsenal, El Porvenir, Caracas FC de Venezuela, Aucas (Ecuador), Deportivo Quito, Gimnasia (Jujuy), Jaguares (México), Ferro, Belgrano (dos etapas), Nueva Chicago, San Martín (Tucumán), Cerro Porteño de Paraguay, Aldosivi, All Boys, Temperley, Talleres (Remedios de Escalada), Mitre de Santiago del Estero y Cañuelas.