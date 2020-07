Juventus recibe al Milan Deportes 07 de julio de 2020 Redacción Por ITALIA

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Juventus, sin Paulo Dybala suspendido por acumulación de amarillas pero con Gonzalo Higuain como su reemplazante, enfrentará hoy al Milan de Lucas Biglia con la posibilidad de dar un paso más hacia su noveno título de la Serie A de Italia en forma consecutiva.

Higuain, que tuvo poca acción desde el reinicio del torneo tras el receso por el coronavirus, tendrá la difícil misión de hacer olvidar la ausencia de Dybala, que venía en racha goleadora en las últimas cuatro fechas.

Por caso, el entrenador de la "Vecchia Signora", Maurizio Sarri, admitió este lunes en conferencia de prensa que Higuain, quien volvería a ser titular después de cuatro meses, "es el único" jugador del plantel con el que "pelea".

"Higuain está mejor, está entrenando sin parar y mentalmente listo. Yo siempre leo que peleo con todos, pero actualmente la única persona con la que peleo es Higuain. No sé por qué, pero quizás es porque necesita un contrapunto para dar lo mejor de él", explicó Sarri.

Y agregó: "Mentalmente está bien, pero físicamente no sé cuánto puede aguantar".

En la última jornada, Juventus, que ganó el clásico ante Torino (4-1), amplió la ventaja como líder porque tanto su escolta Lazio como el tercero Inter cayeron frente al Milan (0- 3) y el Bologna (1-2), respectivamente, para sacar 13 y 17 puntos a ambos, cuando quedan 24 en juego.

Este martes, incluso, la Lazio (68) -con el argentino Joaquín Correa lesionado- jugará a partir de las 14:30 (hora argentina, por ESPN) como visitante de Lecce (25) para intentar meter presión.

Pero si no saca un resultado favorable, la Juventus (75) podría dar la sentencia un rato más tarde (16:30, ESPN) cuando visite en San Siro al Milan (46), que con Biglia (Mateo Mussachio está lesionado), quiere alcanzar la clasificación a la próxima Europa League.

La trigésima primera fecha de la Serie A continuará el miércoles seis partidos: Fiorentina (34)-Cagliari (39) a las 14:30; Genoa (27)-Napoli (48), a las 14:30; Torino (31)-Brescia (21), a las 16:45; Roma (48)-Parma (39), a las 16:45; Atalanta (63)-Sampdoria (32), a las 16:45; Bologna (41)-Sassuolo (40), a las 16:45.

El jueves, en tanto, quedará reservado para el colista SPAL (19)-Udinese (32), a las 14:30; y Hellas Verona (42)-Inter (64), a las 16:45.