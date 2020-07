Alfaro respaldó a Tevez

El entrenador Gustavo Alfaro respaldó ayer a Carlos Tevez en la disputa que tiene con parte de la dirigencia de Boca por la renovación de su contrato, y explicó que el capitán "se ganó el derecho" de que el club le renueve el vínculo.

"Lo dije en su momento, Carlos se ganó el derecho a que le renueven su contrato, creo que este tipo de jugadores se definen por sí mismos y hay ciertas declaraciones que sorprenden, no se lo puede llamar exjugador. A las trayectorias hay que respetarlas, no quiero decir que debe ser titular indiscutido, pero merece respeto", resaltó Alfaro.

El ex entrenador "xeneize", quien dirigió al "Apache" durante el tiempo que estuvo en el club, aunque lo utilizó poco, se diferenció así con Bermúdez en la dialéctica y controvertida renovación del contrato.

"Tevez no juega por la plata, lo hace por la gloria. Él es un obsesionado en el buen sentido de la palabra y quiere ganar todo. Cada vez que le toca jugar no le da lo mismo, eso es muy bueno porque se mantiene más allá de todo lo que logró", enfatizó Alfaro en declaraciones radiales.

El entrenador, en su momento, no transitó una buena relación con Tevez, aunque siempre consideró su carrera en el club por la representatividad del jugador.

Ahora, ante este conflicto, Alfaro se puso en la vereda de Tevez, en su disputa con la dirigencia de Boca, luego de haber concluido su contrato de manera formal el pasado 30 de junio. .

El DT dirigió a Boca en 50 partidos oficiales, de los cuales ganó 27, empato 16 y perdió 7, y se marchó con un título, el de la Supercopa Argentina que conquistó en Mendoza ante Rosario Central en definición penales luego de igualar 0 a 0.