Encontraron muerto a Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner Nacionales 05 de julio de 2020 Redacción Por El empresario Fabián Gutiérrez, exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, fue encontrado ayer asesinado y enterrado en una casa de la localidad santacruceña de El Calafate. Por el crimen fueron detenidos cuatro sospechosos, uno de los cuales confesó el hecho ante la Justicia.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue hallado ayer muerto y enterrado en una vivienda de la ciudad santacruceña de El Calafate en la que residía uno de los cuatro jóvenes detenidos por el hecho.

El cadáver del ex funcionario, uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, fue hallado en una vivienda del barrio Aeropuerto Viejo del distrito patagónico y presentaba heridas de arma blanca y golpes.

Gutiérrez estaba desaparecido desde el pasado jueves, luego de haber arribado a la Patagonia proveniente desde Buenos Aires y su cuerpo fue hallado luego que los detenidos por el caso le confesaran al juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Narvarte, que lo habían matado.

El juez Narvarte precisó que hay "cuatro detenidos", que tienen entre 19 y 23 años, y que uno de ellos habría tenido una "amistad profunda" con Gutiérrez y viviría en el domicilio donde apareció el cuerpo. "Por la edad de los chicos, es muy llamativo. Hay que ver el móvil", agregó el magistrado luego de confirmar que el hallazgo se realizó "en base a la primera declaración indagatoria y por el trabajo de Criminalística".

En declaraciones a la prensa, Narvarte precisó que el cadáver de Gutiérrez estaba "enterrado" y precisó que la víctima estaba "envuelta en una sábana, vestida, con fuerte golpe en la cabeza y con heridas de arma blanca".

El crimen quedó caratulado como "homicidio agravado" y el juez explicó que ahora se está "trabajando para determinar el móvil", más allá de las hipótesis que se manejan sobre la presunta relación entre uno de los acusados y la víctima. "Pareciera que el hecho ocurrió en la vivienda de él y el cuerpo fue trasladado con la camioneta hacia este domicilio", añadió el juez de la causa. Según publicó La Opinión Austral, los detenidos habrían confesado haber maniatado y torturado a Gutiérrez para obtener dinero.

Por tratarse de un testigo que había declarado como "arrepentido" en la llamada causa de los cuadernos, el crimen tuvo una rápida repercusión en el ambiente político.

La coalición opositora Juntos por el Cambio reclamó que la causa pase a la Justicia Federal y reclamó además que se aparte del caso a la fiscal Natalia Mercado, por ser hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de la vicepresidenta.

En medio del ruido político, el Ministerio de Justicia de la Nación que encabeza Marcela Losardo tuvo que salir a aclarar oficialmente que Gutiérrez "nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera" porque "ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección".

Fabián Gutiérrez, quien ofició como secretario privado de Cristina Kirchner hasta 2010, estaba desaparecido desde el pasado jueves y en la noche del viernes el juez Narvarte, ya había admitido que los operativos de la Policía de Santa Cruz apuntaban a la búsqueda del cuerpo: al ingresar a la casa del ex funcionario habían encontrado manchas de sangre y signos de violencia.



LA FAMILIA PIDIO

"RESPETO" Y "CALMA"

Los familiares y amigos de Fabián Gutiérrez calificaron como "brutal" al crimen del que fue víctima y pidieron "respeto, empatía y paz, pero sobre todo calma" a "medios, periodistas y dirigentes de todo el arco político".

"Ante el brutal crimen de Fabián, amigos familiares y gente que lo quiere rogamos a los medios, periodistas y dirigentes de todo el arco político respeto, empatía y paz, pero sobre todo calma, dejando actuar a la Justicia", expresaron mediante un comunicado difundido por las redes sociales.

En este sentido, los familiares pidieron en la publicación que se evite "hacer especulaciones dolorosas, interesadas, de todo tipo y color". "Fabián era ante todo una persona. Dueño de un corazón inmenso y una calidad humana extraordinaria. Para nosotros no se fue, porque siempre estará. Le pedimos a Dios que nos ayude en este difícil momento y en la imperiosa búsqueda de Justicia", concluyeron.