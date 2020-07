Inicio en la nueva normalidad Deportes 03 de julio de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO TWITTER F-1 RECORRIDA./ El equipo Ferrari por el circuito de Red Bull Ring, en Austria.

A pocas horas de comenzar la temporada 2020, en el circuito Red Bull Ring de Austria, los pilotos caminaron junto a sus mecánicos por el trazado, con tapabocas y distanciamiento social, algunos de los factores para cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria.

Lo mismo ocurrió en las oficinas de las escuadras, donde ingenieros, mecánicos y pilotos realizaron las tareas previas a la competencia, como la evaluación de datos previos, con barbijos y elementos sanitizantes mediante. Si bien fue llamativo verlos de esa manera, aunque ya nos habituamos cuando salimos en nuestras ciudades, tendremos que empezar a acostumbrarnos a las medidas que se adoptarán a partir de este fin de semana, con la “nueva normalidad”.

El esperado reinicio de la Fórmula 1 se concretará hoy, cuando los 20 pilotos cumplirán a las 6 y 10 con dos tandas de ensayos. El sábado a las 7 se realizará un nuevo entrenamiento y desde las 10 se cumplirá la clasificación para la prueba que se largará el domingo a las 10.10, a 71 vueltas.



EL DESCARGO DE VETTEL

Sebastian Vettel declaró en la conferencia de prensa oficial previa al Gran Premio de Austria de Fórmula 1 que Ferrari nunca le ofreció una renovación de contrato de cara a la temporada 2021. "No hubo ningún momento conflictivo. Obviamente fue una sorpresa para mí cuando recibí la llamada de Mattia (Binotto, jefe del equipo) y me dijo que el equipo no tenía la intención de continuar", admitió el alemán.

"Nunca tuvimos discusiones, nunca hubo una oferta sobre la mesa y, por lo tanto, no hubo ningún problema", agregó el tetracampeón sobre la ausencia de negociaciones entre él y la Scuderia.

Con respecto a su futuro, Vettel asegura que todavía no está en conversaciones con ningún otro equipo.



ALONSO, ¿SI O NO A RENAULT?

Según el periodista José Antonio Ponseti de Cadena Ser, España, la escudería Renault quiere que el asturiano Fernando Alonso tome posesión del auto de Daniel Ricciardo "lo antes posible", pudiendo esto precipitarse y traducirse en un plazo extremadamente corto, de sólo días. "Se va a anunciar probablemente la próxima semana. El acuerdo ha ido muy rápido en los últimos días", sostuvo Ponseti a la atónita audiencia.

Ayer mismo, el jueves previo al Gran Premio de Austria, tanto Esteban Ocon como Ricciardo elogiaban a Fernando en la conferencia de prensa de Renault. Coincidieron en que sería el sustituto ideal de Ricciardo... en 2021.

Nadie consideró un cambio de una semana a la otra en el pandémico 2020. Cyril Abiteboul señaló un día antes ante los franceses de L’Équipe que Alonso no estaba en planes y selló también la puerta que podría llevar a Valtteri Bottas.