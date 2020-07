Sin Tevez ni Zárate Deportes 02 de julio de 2020 Redacción Por BOCA

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Boca volvió a los entrenamientos en forma virtual sin Carlos Tevez ni Mauro Zárate, pero con los regresos del arquero Agustín Rossi y los delanteros Walter Bou y Mateo Retegui, quienes terminaron sus préstamos en los clubes en donde estaban.

Los entrenamientos, hasta el momento vía Zoom, no contaron ni con Tevez ni con Zárate, debido a que a ambos se les terminó el contrato el 30 de junio.

No obstante, los dos jugadores se encuentran en tratativas con la dirigencia auriazul para poder renovar sus vínculos, aunque mientras Tevez está en medio de un ida y vuelta de opciones, Zárate pidió unos días para poder evaluar algunos detalles.

Entre los que regresaron figura el arquero Rossi, quien volvió de Lanús y su futuro aún no está definido porque, en caso de permanecer en Boca, quiere tener continuidad, pero eso solo ocurriría si Esteban Andrada es transferido a otra institución.

La otra posibilidad que tiene el arquero es la de emigrar a un elenco de Alemania, Francia, México o Brasil, pero sería un nuevo préstamo debido a que Boca no pretendería venderlo.

En tanto, Bou regresa de Unión y Retegui viene de jugar en Estudiantes de La Plata, y, si bien tienen ofrecimientos de otros clubes para emigrar, será el entrenador Miguel Ángel Russo quien tome la decisión de mantenerlos o no en el plantel "xeneize".

Otro de los jugadores que regresará a Boca será el defensor uruguayo Lucas Olaza, quien estuvo a préstamo en el Celta de Vigo, club del que ya se despidió a través de las redes sociales.

La entidad gallega quería extender el vínculo de Olaza hasta el final de la Liga -restan cinco fechas-, pero Boca pretendía que hagan uso de la opción de compra pautada en la transacción y que era de cuatro millones de euros.