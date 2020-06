Riestra: avances en la investigación Deportes 06 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El caso Riestra pasa por horas movidas en la investigación, por realizar un entrenamiento grupal, dentro de su estadio, y violar la cuarentena. Y hay novedades tanto en lo deportivo como en lo judicial.

Por el lado de la AFA, que fue la primera en salir a repudiar la acción y pedir una investigación, el Tribunal de Disciplina sesionó vía Zoom y abrió un expediente. A partir de ahora, el club tendrá cinco días hábiles para dar su descargo y, luego de eso, se citará a dirigentes, integrantes del cuerpo técnico, jugadores u otras personas que hayan podido estar implicadas.

En las imágenes del video que TyC Sports difundió el miércoles se observan al menos ocho personas haciendo movimientos, con pelotas y conitos, en una entrenamiento claramente planificado, y no improvisado como se quiso instalar desde el club del Bajo Flores en un primer momento. Aunque no se identifica quiénes son los implicados.

El mayor problema de Riestra, y de las personas que participaron, es que violaron el decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia del coronavirus. Y se agrava porque desde Viamonte no autorizaron a sus clubes afiliados a retomar las actividades deportivas.

¿Qué sanciones deportivas podrían caberle a Riestra? Según el Reglamento de Transgresiones y Penas, “amonestación, multa, clausura de cancha hasta tres fechas, pérdida de partido o deducción de hasta seis puntos para un club” (nunca nombra desafiliación o pérdida de categoría, como sugirió severidad Marcelo Achile, presidente de la mesa de la Primera Nacional y vice de la AFA). Y de “suspensión hasta 30 partidos, hasta cinco años o expulsión de la AFA” en el caso de algún jugador que incurra en un hecho de las características mencionadas. Y para un dirigente: “Amonestación, multa, suspensión o inhabilitación hasta cinco años o expulsión de la AFA”, en base a los artículos 32, 33 y 287.

En paralelo a la AFA se mueve la Justicia. El Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio por medio del fiscal Maximiliano Vence (Fiscalía PCyF N°8) y en el allanamiento realizado en la noche del jueves en el club se encontraron pruebas que dan indicios de que no es la primera vez que sucedió, lo que confirmaría el rumor de que el plantel de Riestra llevaba más de una semana entrenándose en su estadio.