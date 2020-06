"Si se resuelve la deuda, el despegue de la economía va a ser magnífico" Nacionales 06 de junio de 2020 Redacción Por El Presidente se pronunció así durante una conferencia de prensa que ofreció en la localidad neuquina de Villa La Angostura. Además prometió "revisar" los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos.

BUENOS AIRES, 6 (TELAM/NA). - El presidente Alberto Fernández pronosticó que si se resuelve el pago de la deuda a los bonistas externos "el despegue de la economía argentina va a ser magnífico", consideró que el desarrollo de Vaca Muerta "ocupa un rol central" para el país e insistió con la necesidad de elaborar un "nuevo contrato social para diseñar" una Nación más "igualitaria".

El Presidente se pronunció así durante una conferencia de prensa que ofreció en la localidad neuquina de Villa La Angostura, adonde llegó en una segunda etapa de un viaje que comenzó ayer en La Pampa, en el marco de una recorrida semanal que realiza por las provincias desde el 21 de mayo pasado para interiorizarse de la situación de los distritos en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Nosotros tenemos que terminar de resolver el problema de la deuda, que es un fuerte condicionante para la Argentina; resolverlo es una condición necesaria para planear el futuro porque no es lo mismo gobernar un país en default, que un país que no lo está”, dijo Fernández, al responder preguntas en el Centro de Convenciones de Villa la Angostura, luego de inaugurar una planta de tratamientos de efluentes.

Aseguró que su gobierno hizo "todos los esfuerzos necesarios para decirle a los acreedores que no queremos caer en default" y reafirmó su intención de "cumplir las obligaciones", sin "seguir postergando a la Argentina".

En ese contexto, evaluó que el desarrollo de Vaca Muerta, en Neuquén, “ocupa un rol central” para la economía argentina, una vez superada la negociación con los acreedores internacionales y en una etapa posterior a la pandemia.

“Para que ellos cobren necesitan que la Argentina se desarrolle y crezca, produzca y exporte y creo que Vaca Muerta tiene un rol central porque es esencialmente producción que se exporta y genera divisas para el país”, argumentó.

"Haber resuelto el barril criollo (precio sostén de 45 dólares) fue pensando en los que trabajan en Vaca Muerta y todas las explotaciones hidrocarburíferas y también en darle un aliento a los inversores que sepan que estamos como Estado para ayudar cuando hace falta”, agregó.

El Presidente dijo vislumbrar que, si se logra "resolver con los acreedores, el despegue de la economía argentina va a ser magnífico” y reiteró su postura a favor de revertir las desigualdades en Argentina, a partir de “construir otro país más federal”. Renovó el compromiso de su gobierno de construir una "Argentina integrada", a diferencia del país diseñado con "un epicentro en el puerto de Buenos Aires", que tiene "un centro que disfruta y una periferia que padece".

Tras visitar La Pampa, Fernández llegó a Villa La Angostura poco después de las 18 y recorrió las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, una obra desarrollada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) que demandó una inversión de 196 millones de pesos y beneficia a 13.000 vecinos.



TARIFAS

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que el Gobierno tiene previsto "revisar" todos los cuadros tarifarios de servicios públicos y advirtió que en los últimos años hubo "aumentos insostenibles para muchos ciudadanos y no se convirtió necesariamente en mayor inversión o mejor servicio".

"Después de esto (por la pandemia) vamos a tener que revisar todo, también los cuadros tarifarios, obviamente que eso es así", destacó el mandatario en una visita a La Pampa.

En una rueda de prensa, el Presidente dijo que los ajustes en boletas de luz, gas y agua deben ser analizados "con otra lógica a la que ocurrió en los últimos años donde las tarifas volaron, se hicieron insostenibles para muchos ciudadanos y eso no necesariamiente se convirtió en mayor inversión o mejor servicio".

Explicó que durante el segundo semestre se empezará a abordar el tema y reveló que ya está siendo estudiado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y funcionarios de los organismos de control.

Las empresas concesionarias están enviando facturas con consumos estimados ante la imposibilidad de ir a tomar los medidores por la pandemia del coronavirus.

Por ley, se estableció la prohibición del corte del suministros en los servicios para aquellos usuarios que acumulen tres meses impagos.

A su llegada a La Pampa, el Presidente fue recibido por el gobernador Sergio Ziliotto y por el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, con quienes recorrió las instalaciones del frigorífico Carnes Pampeanas. Allí, Fernández se interiorizó sobre el trabajo que realiza la empresa que está enfocado en el abastecimiento del mercado interno, la producción de carne kosher, y la exportación dentro de la cuota Hilton.

En la conferencia, que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Cultura Medasur, el mandatario indicó: "Siempre preguntan ´¿Están pensando en la post pandemia?´ Esto es la post pandemia, es el frigorífico que acabo de ver, que exporta carne, que produce".

Al respecto, advirtió que "aquellos que privilegiaron la economía tuvieron resultados muy malos", y agregó: "Apostar a la enfermedad no es una buena manera de apostar a la economía".