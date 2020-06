Fernández extenderá otras dos semanas la cuarentena Nacionales 04 de junio de 2020 Redacción Por LO ANUNCIA HOY

FOTO NA CON EMPRESARIOS. Fernández recibió a líderes de grandes empresas del país.

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El presidente Alberto Fernández anunciaría hoy la nueva extensión de la cuarentena por otras dos semanas desde la Quinta de Olivos, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que la Casa Rosada trabaja por estas horas para tener todo listo para realizar el anuncio este jueves entre las 19:00 y las 20:00.

Con la prórroga hasta el 21 de junio, la Argentina llegaría a los 94 días de cuarentena, en momentos en que comenzaron a escucharse reclamos y críticas por la longitud de la medida que comenzó el pasado 20 de marzo.

El jefe de Estado almorzó este miércoles con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, se entrevistó también con la titular del AFI, Cristina Caamaño, y luego recibió a los principales empresarios del país en la Quinta de Olivos, en un intento por reforzar el apoyo de ese sector a la extensión de la cuarentena.

A última hora, el Presidente se reunió con Rodríguez Larreta y especialistas en niñez y adolescencia, con quienes abordó la problemática de esa franja etaria en medio del aislamiento.

Ese encuentro con el jefe de Gobierno de la Ciudad y el que mantendrá este jueves con Kicillof serán clave a la hora de ultimar los detalles de cómo se planteará el aislamiento en la zona metropolitana de Buenos Aires, donde se concentran por estas horas la mayor cantidad de casos de COVID-19.

Se espera que el mandatario nacional lleve el aislamiento obligatorio hasta el próximo 21 de junio, con mayores flexibilizaciones en el interior y precauciones en el AMBA. Si bien la Provincia no quiere ningún tipo de flexibilización, la Ciudad busca que el Poder Ejecutivo habilite algunos comercios de indumentaria, salidas a correr y más tiempo de recreación para los niños y adolescentes.

El Presidente pondrá en la balanza la situación epidemiológica, la economía y la recomendación de los expertos, con quienes se reunirá este jueves. Este miércoles el número de contagios volvió a ser récord, con 949 casos, superando a la marca del día anterior, con 904.

"Tenemos que analizando si fue un salto esporádico. En esta realidad no hay espacio para flexibilizar, menos si los casos van a seguir creciendo a este ritmo. Esa es nuestra realidad hoy. Tenemos que convivir con el virus", afirmaron a NA fuentes cercanas a Kicillof.

De todos modos, más allá de que el Presidente extienda la cuarentena nacional, en las provincias aumentan las flexibilizaciones en la medida que no se registran nuevos casos o el aumento es menor, como sucede en Santa Fe. Definitivamente lo que sucede en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires requiere una diferenciación de lo que se aplica en el interior del país.



CON EMPRESARIOS

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer con un grupo de influyentes empresarios del país, quienes destacaron que hubo un "diálogo muy franco y tranquilizante en cuanto al futuro", al coincidir en la necesidad de trabajar para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus.

El encuentro se llevó a cabo por la tarde en Olivos y del sector empresarial asistieron los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), Arcor, Grupo Murchison, Accenture, Molinos Río de La Plata, Pan American Energy, Adecoagro, Toyota, Molinos y Aluar.

Tras la reunión, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, sostuvo en diálogo con la prensa que ninguno de los participantes de la reunión planteó la posibilidad de un cierre a pesar de la crisis y argumentó que, por el contrario, en el segmento de la tecnología "están pensando en trabajar con más gente".

El presidente de Accenture Argentina, Sergio Kaufman, consideró sobre el encuentro que se extendió por más de dos horas: "Todos coincidimos en que hay oportunidades. Hubo un diálogo muy franco y tranquilizante en cuanto al futuro".

Destacó además que "el presidente Alberto Fernández tiene claridad de cómo trabajar con la sociedad y los empresarios".

Durante este miércoles las partes también analizaron cómo será el escenario luego de la pandemia, en línea con lo evaluado el martes entre los industriales y la AFIP. En ese escenario, los industriales ya habían planteado la necesidad de la ampliación de la moratoria vigente y la continuidad del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre otros puntos.



EN CAMPANA

El presidente Alberto Fernández aseguró que cuando se llega al Poder Ejecutivo nacional o provincial se reciben "muchos problemas", al encabezar el acto de inauguración de la primera planta refinadora del país que produce diésel premium en el partido bonaerense de Campana.

"Cuando uno es Presidente, como cuando es Gobernador, recibe muchos problemas, por eso no es fácil hablar con los gobiernos", remarcó Fernández, en momentos en que se apresta a definir cómo será la próxima etapa de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

El acto tuvo lugar en la sede de la empresa Axion Energy y contó con la participación del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni; y el CEO de la firma, Marcos Bulgheroni.