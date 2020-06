El femicidio de Chiara Páez no tiene condena firme Locales 03 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La familia de Chiara Páez, la adolescente que fue asesinada en Rufino y cuyo caso desencadenó hace cinco años la primera marcha por el #NiUnaMenos, aún aguarda que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe confirme la condena que recibió el novio de la víctima, y espera que avance la investigación por el presunto encubrimiento o participación que tuvieron la madre y el padrastro del joven.

En tanto, el fiscal que investigó el crimen, Mauricio Clavero, que ahora es juez, recordó que el caso de Chiara fue "uno de los hechos más complicados" que le tocó investigar, "sobre todo por compartir el dolor con la familia".

A cinco años del femicidio que motivó la autoconvocatoria conocida como #NiUnamenos, que visibilizó en todo el país el problema de los femicidios, Clavero también retiene en su memoria "la hipocresía de esta gente (en referencia al condenado y a sus familiares)" porque "comieron un asado estando enterrada Chiara" en el fondo de la casa familiar.

Un día después del crimen, el 11 de mayo de 2015, la periodista Marcela Ojeda escribió en Twitter lo que, sin saberlo, sería el nacimiento del masivo movimiento #NiUnaMenos: "Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales ...mujeres, todas, bah, ¿no vamos a levantar la voz? Nos están matando".

Otra periodista, Florencia Etcheves, le respondió "se me ocurre mujeres referentes grosas convocando a megamarcha. No sé si sirve, pero visibiliza", y tras la circulación de esos y otros textos en las redes sociales, el 3 de junio a la tarde unas 150 mil personas se reunieron en el Congreso de la Nación para denunciar la violencia machista y dieron origen a la fecha que desde hace cinco años reúne a miles de mujeres para reclamar contra los femicidios y otras formas de violencia.

Chiara Páez, una adolescente de la localidad santafesina de Rufino, desapareció la madrugada del 10 de mayo de 2015 luego de salir con un grupo de amigas y decirles que iba a encontrarse con su novio, Manuel Mansilla, que entonces tenía 16.

Ese domingo la familia denunció que no había regresado a su casa y la Policía rastrilló el pueblo junto a los vecinos para encontrarla.

El cuerpo apareció horas después enterrado en el patio de la casa familiar de Mansilla, quien según las pericias la mató a golpes.

La autopsia determinó que Chiara había tomado un antiflamatorio utilizado para abortar, pues cursaba un embarazo de ocho semanas que su madre había aceptado, pero que la familia de su novio no quería que continuara. (Télam)