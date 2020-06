ANSES reabrió sus oficinas

Este lunes volvieron a la atención al público 36 oficinas de la Anses, entre ellas la delegación de nuestra ciudad, luego de haber mantenido las puertas cerradas durante los últimos 2 meses y medio debido a la llegada de la pandemia del coronavirus al país. Previamente, la dependencia oficial precisó, en un comunicado, que la atención se realizará con una limitación de acceso a las personas para evitar circulación en los edificios y, así, garantizar el protocolo sanitario. Fue así que ayer, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reabrió 36 Unidades de Atención Integral (UDAI) de distintos puntos del país, que se sumaron a las 24 que ya se encuentran atendiendo al público con un sistema de turnos programados. Tal es así que reabrieron este 1 de junio las delegaciones que corresponden a algunas localidades cordobesas y de Mendoza; y la de la capital puntana, en la ciudad de San Luis. Además, en Entre Ríos volvieron a atender al público las oficinas de Victoria y Gualeguaychú; mientras que en Santa Fe hizo lo propio la delegación Rafaela. Por último, el comunicado cerró mencionando que "en diferentes provincias de la Argentina de manera paulatina se irán abriendo los diferentes puntos de atención".

En este sentido, Ofelia Lentore, Gerente UDAI Rafaela de la ANSES, formuló mayores precisiones ante una consulta de LA OPINION, manifestando, en primer lugar, que "estamos empezando con un nuevo sistema de atención que vuelve a traer al público a las oficinas de ANSES. Hace más de dos meses que estamos con las puertas cerradas y hoy -por ayer- retornamos a trabajar entre 7 y 8 personas". Acerca de cómo será la atención al público en estos primeros días, precisó que "la idea para reforzar es que no se brindará atención espontánea al público en general que quiera acercarse a la puerta. El retorno a la atención debe producirse de manera responsable y respetando el protocolo establecido para la pandemia. Próximamente se seguirán tomando medidas para incorporar mas trámites y avanzar hacia la normalización de la atención". No obstante, en este primer día de trabajo, la funcionaria agregó que "en este primer día de reapertura se estableció una atención para las personas que tuvieron turnos en el mes de marzo y que no habían sido atendidas por la suspensión de la actividad. Las personas se atienden de acuerdo a listados que nos llegan desde las áreas centrales". Luego, Lentore agregó que "estamos citando telefónicamente a las personas que han tenido turno para darles una nueva instancia de atención. Es el primer paso. Entendemos que hay muchas necesidades y consultas. Trabajamos con personal acotado mientras sigamos con las excepciones. Empezamos de a poco a mover el mecanismo de ANSES. Por otro lado, hemos tenido que acondicionar nuestras oficinas y poner las pantallas protectoras para la atención y dar cumplimiento al protocolo de seguridad e higiene”. Por último, la titular, de cara a una probable normalización de la actividad, adelantó que "una vez que se establezca una fecha cierta de retorno a la atención en general, se habilitará la posibilidad de sacar turno, que por el momento no es posible".



ATENCION VIRTUAL

En la página de Anses (www.anses.gob.ar) se ha incorporado desde hace un tiempo una instancia de atención virtual. La misma se puede realizar de 00 a 20 horas.