Jordan y su mensaje

La leyenda del básquetbol Michael Jordan se expresó en contra del racismo en medio de las protestas en Estados Unidos luego del caso de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años que fue asesinado por un policía en la ciudad de Minneapolis. La ex estrella de los Chicago Bulls, ganador de seis campeonatos de la NBA, ya había publicado un video en sus redes sociales, elaborado por la empresa Nike, referido a lo sucedido.

"Por una vez, no lo hagas. No finjas que no hay un problema en Estados Unidos, no le des la espalda al racismo, no aceptes que nos quiten vidas inocentes, no pongas más excusas, no creas que esto no te afecta, no vuelvas a sentarte y te quedes callado, no creas que tú no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", reza el texto del video.