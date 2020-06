La baja del comercio con Brasil Nacionales 02 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El comercio bilateral entre Argentina y Brasil totalizó en mayo último apenas US$ 846 millones, con una caída interanual del 55,6%, el menor registro desde enero del 2004, informó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

El desplome del intercambio comercial, golpeado por la pandemia de coronavirus, acumuló 21 meses consecutivos de bajas interanuales, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.

El registro se correspondió a la disminución interanual, tanto de las exportaciones argentinas hacia Brasil como de las importaciones desde aquel destino, que sumaron US$ 397 millones y US$ 449 millones, respectivamente.

El saldo comercial de mayo arrojó un déficit para Argentina de US$ 52 millones, tras dos meses consecutivos de superávit, que representa un descenso de 55,6% en términos interanuales.

En los primeros cinco meses del año el acumulado del flujo de comercio entre ambas economías retrocedió 27,7% interanual, alcanzando US$ 6.353 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió el signo, exhibiendo un leve déficit de US$ 6 millones frente al superávit de US$ 171 millones en el mismo período de 2019.

Este desempeño responde al descenso de las exportaciones argentinas hacia Brasil (29,1%), que superaron la baja de las importaciones (26,2%) en dicho período.