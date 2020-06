Agustín Canapino ganó en el óvalo y fue cuarto en su debut Nico González Deportes 01 de junio de 2020 Por Víctor Hugo Fux ATRACTIVA COMPETENCIA VIRTUAL DE LAS "100 MILLAS" DE RAFAELA PARA EL TURISMO CARRETERA

Ver galería 1 / 2 - FOTOS ACTC PROTAGONISTAS. Canapino, González, Trosset, Bonelli y Lambiris, en Rafaela. FOTO MC EN LA PREVIA. Nicolás González en el simulador.

El mítico óvalo del autódromo "Ciudad de Rafaela" sirvió de marco ayer para la disputa de la quinta fecha del certamen #TCenCasa Virtual, que programó en el histórico escenario del Club Atlético las "100 Millas Shell Helix".

De manera real, la categoría más popular del deporte motor nacional no volvió a utilizar el veloz circuito local desde el año 1968, en una competencia que tuvo como ganador a Carlos Marincovich con un Chevy III.

Después de poco menos de cincuenta y dos años, no se usaron las chicanas en la prueba que se pudo seguir por la TV Pública y que al margen de tratarse de un evento virtual, entregó permanentes emociones.

El aprovechamiento de la succión fue el principal argumento para intentar los sobrepasos, que se reiteraron, primero en las dos series y en el cierre de la jornada en la final, que luego de 35 vueltas lo vio triunfar en una reñida definición al actual campeón Agustín Canapino (Chevrolet).

En su debut absoluto con un simulador en el TC, fue gran protagonista el piloto local Nicolás González (Torino), con el auto que utiliza habitualmente Juan Cruz Benvenuti.

El rafaelino se impuso en la primera serie, postergando a Nicolás Bonelli (Ford) y a Canapino, en tanto que en la final, tras largar desde la mejor ubicación se mantuvo en el lote de punta, que llegó a encabezar en varias oportunidades, hasta promediar el recorrido.

Sin embargo, Mauricio Lambiris (Ford) y Canapino supieron aprovechar una buena chance para distanciarse y tirando juntos se alejaron del puntero del certamen, Nicolás Trosset (Dodge) y de nuestro representante.

La definición se dio en el último giro, cuando el arrecifeño superó al uruguayo en la recta opuesta, para conservar ese lugar hasta el banderazo cuadriculado, mientras que Trosset fue tercero para mantenerse con un buen margen en el liderazgo del campeonato.

González finalizó cuarto en una excelente labor y ahora espera tener una nueva chance en alguna o en las dos carreras que restan de este certamen virtual.

Por lo pronto, ya fue invitado por la ACTC para competir el próximo fin de semana, también de manera virtual, en la categoría TC Pick Up.



LOS RESULTADOS

La quinta fecha del campeonato #TCenCasa Virtual arrojó estos resultados:

Clasificación: 1° Nicolás Bonelli (Ford).

Primera serie (5 vueltas): 1° Nicolás González (Torino); 2° Próspero Bonelli (Ford) y 3° Agustín Canapino (Chevrolet).

Segunda serie (5 vueltas): 1° Mauricio Lambiris (Ford); 2° Facundo Ardusso (Torino) y 3° Nicolás Trosset (Dodge).

Final (35 vueltas - 30 participantes): 1° Agustín Canapino (Chevrolet), en 39m08s625; 2° Mauricio Lambiris (Ford) a 69 milésimas; 3° Nicolás Trosset (Dodge) a 8s149; 4° Nicolás González (Torino) a 8s444; 5° Nicolás Bonelli (Ford) a 21s973; 6° Leonel Pernía (Torino) a 22s021; 7°Jonatan Castellano (Dodge) a 31s921; 8° Diego De Carlo (Chevrolet) a 37s749; 9° Santiago Mangoni (Chevrolet) a 37s855; 10° Marcelo Agrelo (Torino) a 43s901; 11° Luciano Ventricelli (Ford) a 44s318; 12° Alan Ruggiero (Ford) 44s518; 13° Carlos Okulovich (Torino) a 49s389; 14° Christian Dose (Chevrolet) a 1 vuelta y 15° Fernando Iglesias (Chevrolet) a 2 vueltas.

Campeonato: Nicolás Trosset 215,5 puntos; Nicolás Bonelli 148,5; Agustín Canapino 146,5; Mauricio Lambiris 141,5 y Juan Cruz Benvenuti 135,5.