Escuelas reorganizan exámenes previos para culminar estudios Información General 01 de junio de 2020 Redacción Por Se realizarán en agosto sólo para aquellos estudiantes que han finalizado el cursado de las asignaturas previstas en el plan de estudios correspondientes a cada una de las escuelas secundarias de la UNL.

FOTO UNL// EXAMENES PREVIOS./ Se dispuso poner en vigencia un nuevo cronograma.

Debido a que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio impactó en los cronogramas de examinaciones y en sus implicancias en la acreditación del nivel secundario, las escuelas preuniversitarias de la UNL decidieron reordenar las mesas de exámenes previos establecidos en el calendario académico 2020 de cada establecimiento educativo, solo para alumnos que hayan terminado de cursar el plan de estudio. Los directivos dejaron en claro que el desarrollo de las mesas de exámenes previos se realizarán sólo para aquellos estudiantes que han finalizado el cursado -de final de carrera- de las asignaturas previstas en el plan de estudios correspondientes a cada escuela.

No obstante, los equipos directivos de las escuelas Industrial Superior, Secundaria de la UNL y de Agricultura, Ganadería y Granja, en conjunto con la Dirección del Programa de Enseñanza Preuniversitaria decidieron la suspensión de tales exámenes para el resto del estudiantado. Se informará oportunamente -y de acuerdo a la evolución de la situación vigente- la realización de los exámenes previos de los otros años que no correspondan a la finalización de carrera.



Nuevo cronograma

El nuevo calendario quedó establecido de la siguiente forma:

- Inscripción a exámenes: del 29/6 al 3/7

- Consultas a docentes: del 27/7 al 31/7

- Mesas examinadoras: del 3/8 al 7/8



Modalidades previstas

Las inscripciones y consultas se realizarán vía online. La integración del equipo de evaluación y mesas examinadoras se desarrollarán en la modalidad virtual o presencial según las novedades que surjan del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En este contexto de aislamiento social y suspensión de actividades escolares, los equipos directivos de cada establecimiento educativo buscarán favorecer las condiciones para la acreditación de contenidos y competencias desde una mirada colegiada.

En este sentido Héctor Odetti, director del Programa de Enseñanza Preuniversitaria, destacó "el esfuerzo que están haciendo los directivos, docentes, administrativos como así también estudiantes y familias para que, a pesar de la coyuntura, nuestras escuelas puedan dar respuesta a aquellos alumnos que por alguna circunstancia en particular no pudieron finalizar sus estudios secundarios en tiempo y forma".