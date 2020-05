La incertidumbre por el futuro de Jaguares Deportes 31 de mayo de 2020 Redacción Por Australia y Nueva Zelanda priorizarán competencias locales debido a la crisis. El equipo argentino sólo podría jugar con los sudafricanos.

FOTO ARCHIVO RECALCULANDO./ La UAR informó que están estudiando distintas alternativas para la franquicia argentina.

Si la situación era grave por la suspensión de la temporada 2020 del Súper Rugby para Jaguares, el mapa de situación podría tornarse aún más complicado para la franquicia argentina mirando la temporada 2021. La pandemia alteró todos los planes y en el hemisferio sur, Nueva Zelanda y Australia parecen marcar el rumbo.

El escueto comunicado de la Unión Argentina de Rugby prendió las alarmas: "Junto a sus socios de Sanzaar, la UAR se encuentra analizando diferentes escenarios de competencias en vistas al 2021. La evolución de la pandemia nos sigue desafiando a buscar alternativas y cualquier decisión será tomada en conjunto con todos los miembros". Y la bomba no tardó en explotar: Jaguares quedó fuera del Super Rugby, fue la deducción de la mayoría.

Jaguares, franquicia de la que forma parte desde 2019 el rafaelino Mayco Vivas, es el único equipo del Súper Rugby que no tiene fecha de vuelta a los entrenamientos grupales porque en las últimas horas el gobierno de Sudáfrica dio luz verde para la vuelta al trabajo de los deportes de contacto a partir del 1 de junio, eso sumado a que Nueva Zelanda y Australia ya tienen fecha de juego. Podría ser un combo explosivo para los argentinos.

Según informó el diario La Gaceta de Tucumán, Marcelo Rodríguez se habría comunicado con todas las uniones provinciales para comunicarles cómo se están manejando y que cualquier decisión se las van a comunicar de inmediato.

Por otra parte, Matías Orlando aclaró la situación de Jaguares y desmintió todos los rumores que habían surgido. “Se comunicaron con nosotros para transmitirnos la tranquilidad de que eso que se dice de la disolución de Jaguares es mentira. No hay por ahora información oficial de que algo se haya modificado, y cuando la haya seguramente la UAR será la que lo comunique”, dijo el centro tucumano al mencionado diario.

En la semana, referentes de los equipos de Nueva Zelanda y Australia acordaron por unanimidad que la competencia ya no es viable y teorizaron sobre un nuevo torneo con las franquicias de allí más un equipo del pacífico, dejando fuera a argentinos y sudafricanos.

Por lo visto y expuesto, el panorama no es alentador para Jaguares que debería buscar alguna opción de competir en Sudáfrica el año próximo.



RECORTE

En tanto, de acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, los jugadores de Jaguares tuvieron un recorte del 30% de sus salarios desde que se paralizó el rugby. En Nueva Zelanda y Sudáfrica llegó al 40% y en Australia escaló hasta entre el 60 y el 80%.

En la Argentina se suma un agravante: ESPN, que tiene los derechos del Super Rugby en el país, ya no tiene competencia desde el momento en que Disney, la empresa madre, compró Fox Sports. La parálisis y el carácter imprevisto de la pandemia le abren la puerta para reformular el contrato.

El Súper Rugby tal como se conoce actualmente no existiría más por lo que deberían buscar otra competencia en otro lugar. Será fundamental el trabajo de la UAR para empezar a encontrar soluciones a futuro a los problemas que van apareciendo.

Un punto a favor: World Rugby está trabajando en unificar los calendarios del norte y del sur, lo que favorecería esta coyuntura. Además, la crisis también está afectando a los clubes de Inglaterra y Francia, que iniciaron un proceso de recorte de salarios, según un informe del New Zealand Herald. La contratación de jugadores extranjeros se verá limitada, con lo cual podría no ser tan grave la sangría de jugadores argentinos al exterior.