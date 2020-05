Messi pidió por los más chicos Deportes 31 de mayo de 2020 Redacción Por EFECTO COVID-19

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El delantero argentino Lionel Messi envió un mensaje en sus redes sociales para ayudar a Unicef Argentina, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y pidió "ayudar" a los más chicos.

Mediante la red social Instagram, el ídolo de la Selección argentina y el Barcelona de España llamó a donar dinero para Unicef Argentina y de esa manera poder ayudar "a que más chicos y chicas reciban una alimentación adecuada y no se enfermen".

Messi es Embajador de Buena Voluntad de Unicef Argentina desde hace años y colaboró de diferentes maneras desde 2004 hasta la fecha.

"¿Sabías que los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus? En este momento tan difícil para mi país y el mundo, me sumo a Unicef Argentina para ayudar a que más chicos y chicas reciban una alimentación adecuada y no se enfermen.

Porque importan siempre y cada minuto cuenta. Ahora sumá tu apoyo en www.unicef.org.ar/dona", escribió el capitán del seleccionado argentino.

Lionel Messi hizo este llamado en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus que afecta a gran parte de la población mundial y que en Argentina se cobró más de 500 víctimas fatales y registra más de 13.500 infectados.