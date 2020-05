Consejos a tener en cuenta al lavar tu ropa Información General 30 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...





¿Mucha de tu ropa favorita termina descolorida o se desgasta rápidamente? Para mantener tu ropa impecable, prolongar su uso y evitar que termine siendo usada como pijama al poco tiempo de comprada, te compartiremos algunos consejos para cuidar tu ropa al momento del lavado.



Aprender a leer las etiquetas



¿Es recomendable el uso de la plancha? ¿Sabes cómo se recomienda secar esa prenda? Las respuestas a todas estas preguntas las podés encontrar en las etiquetas del interior de la ropa.

Este breve manual es importante, ya que si se lee con detenimiento, no sólo dice dónde fue fabricada y los detalles de las telas, sino que también traen instrucciones de lavado, blanqueado, secado (a máquina, en soga, a la sombra, al sol, etc), planchado y lavado profesional.



Clasificar la ropa a la hora de lavarla

No se trata solo de saber la temperatura del agua o cómo debe colgarse, también es clave entender qué prendas se pueden mezclar y de qué manera. Por ejemplo es importarte el ítem “color”, ya que la ropa blanca y la de color debe lavarse por separado y dentro de estas últimas separar además las prendas nuevas y de colores fuertes.



Seleccionar el programa ideal para tus prendas

Es importante conocer todas las funcionalidades de nuestro lavarropa, para que los procesos de lavado no desgasten nuestra ropa y terminen convirtiéndola en pijama. Acudimos a un vocero de Midea, expertos en lavarropas, y ellos nos recomiendan los siguientes programas:



Telas delicadas: son aquellas prendas que tienen, por ejemplo, encaje o lentejuelas, para mayor cuidado te recomendamos la función o programa de delicados.



Jeans: lavar los jeans solos, sin mezclar con otros tipos de prendas además de ponerlos del reverso, ayudan a mantener la tela y el color. Configurar la función “Jeans” que los lava a 30 grados y con agua fría.



Para prendas coloridas: una de las mejores formas para preservar los colores es con agua fría, la función eco wash de Midea, además de ahorrar energía, cuida los colores originales de las prendas.



Suciedad leve: en estos casos, es ideal un lavado express de 15 minutos. Gasta menos agua y energía, mientras elimina las manchas de la ropa en poco tiempo.

Aplicar estos tips en la práctica diaria ayudarán a cuidar nuestras prendas favoritas ya que esa gran cantidad de “Ropa de entre casa” sea cada vez más pequeña.