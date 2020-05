Diez nuevas reglas del rugby por el coronavirus Deportes 29 de mayo de 2020 Redacción Por Las mismas son opcionales y servirán de guía para las Uniones

FOTO ARCHIVO SCRUM./ Tiene algunas nuevas disposiciones.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El Comité Ejecutivo de World Rugby aprobó diez reglas opcionales diseñadas para proveer a las uniones miembros para que, una vez que se reanude la actividad deportiva, se evite la propagación del virus del Covid-19 y se minimice el riesgo de contagio.

La entidad dio a conocer una serie de modificaciones del reglamento que servirán como guía para las federaciones que decidan el regreso de la actividad oficial y, entre otras medidas, se destaca que las "pruebas de ley" buscan reducir las jugadas de contacto masivo, la cantidad de scrums por partido y la duración de las formaciones móviles.

Según se indicó, las reglas son solo una sugerencia que servirán de prueba, ya que, además, existe un protocolo para que cada equipo, federación o selección nacional organice sus entrenamientos, viajes y rutinas de partido con la menor cantidad de gente posible.

Las reglas temporarias relacionadas al scrum, tackle, ruck y maul fueron aprobadas dentro de un paquete de mejores prácticas en medidas de higiene y cada medida apunta a reducir la exposición individual acumulativa en estas actividades, que son en líneas generales aceptadas como las que presentan riesgos más alto de transmisión del coronavirus.

El siguiente es el detalle de las reglas: Scrum: - Eliminar el reinicio mediante scrum cuando no haya infracción (ej: derrumbe) y, en cambio, sancionar free kick.

- Los hookers deberán usar un pie de freno para estabilizar el scrum.

- No se podrá pedir scrum tras la sanción de un penal o free kick.

- Se saldrá con un drop desde la línea de goal cuando un atacante sea sujetado en el in-goal rival o haga un knock on en esa zona.

Tackle: - Más severidad en la sanción de tackles altos, con la incorporación de la tarjeta naranja (15 minutos afuera salvo que el TMO considere que era para tarjeta roja).

- Eliminar el tackle asfixiante y recompensar al equipo defensivo.

Ruck: - La duración del juegue llamado por el árbitro pasa de 5 a 3 segundos.

- Si dura más tiempo, no se sancionará scrum, sino free kick para el equipo no infractor.

Maul: - Para controlar la cantidad de gente involucrada, nadie podrá sumarse a esta formación si no estaba allí desde el momento inicial. Incumplir esta norma se sancionará con free kick.

- Solo tendrá un movimiento hacia adelante. También será sancionado con free kick.