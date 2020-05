Esperando vuelva recreativo y más lejano en lo competitivo Deportes 29 de mayo de 2020 Redacción Por Adrián Della Torre, presidente del Club Ciclista y dirigente de FACPyR, analizó el contexto de la disciplina ante la expectativa de su apertura en la provincia.

(D.G.). - El ciclismo es uno de los deportes más esperados en cuanto a su reapertura en nuestra zona y la provincia en general. En tal sentido, el pasado 13 de mayo el presidente del Club Ciclista de Rafaela, Adrián Della Torre presentó ante la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Rafaela el respectivo protocolo de seguridad. Como se ha informado desde hace varias semanas, en distintas disciplinas, es la Provincia quien debe realizar las aprobaciones a partir del visto bueno del Ministerio de Salud que recepciona estos protocolos que le acerca la Subsecretaría de Deportes en Santa Fe.

En líneas generales, el protocolo es el que ha recomendado la FACPyR a nivel nacional y que han utilizado la mayoría de las provincias. Lo que vale aclarar es que cuando se apruebe el ciclismo, será de manera recreativa en una primera etapa, y de modo individual como viene aconteciendo en otros territorios.

Della Torre, quien además es vocal titular de la Comisión Directiva de FACPyR, se refirió al tema competitivo con bastante escepticismo. «Si bien tenemos un calendario nacional en carpeta teniendo algunas alternativas de campeonatos en la parte final del año, no se oficializará hasta que todas las provincias de nuestro país hayan autorizado la disciplina. De todos modos, en mi opinión para quien desee salir como entrenamiento le digo que en lo inmediato seguirá siendo mucho más efectivo continuar entrenando en casa con las plataformas».

En ese hipotético calendario, existiría la alternativa que Rafaela pueda ser sede del Campeonato Argentino de Pista y Ruta Master, es decir en las dos modalidades. Por otra parte, el Campeonato Argentino de Pista Elite, Sub 23 y Damas, podría realizarse en San Luis. Pero hoy es hablar sobre supuestos ante la incertidumbre que rodea todo por la pandemia.

Para Della Torre el panorama es complicado pensando en los próximos meses. «Los costos serán difíciles de afrontar para los organizadores de competencias, para los corredores, serán dificultosos los traslados y otras cuestiones más. Esto para cuando estén autorizadas por el Ministerio de Salud, que será un tema a analizar profundamente debido a las características de esta pandemia».

Asimismo, puso de relieve la necesidad de seguir auxiliando las economías muy dañadas de las instituciones. «Es una preocupación saber si el Estado va a poder seguir colaborando como antes con las instituciones, ya que varios de los eventos eran posibles de esa manera. En lo inmediato, creo que para todos los clubes sería muy importante conseguir que se exima de pagar la luz, fundamentalmente, y otros servicios en estos meses. Hasta el momento se ha anunciado que no habrá cortes, pero los pagos de las boletas deberán hacerse».

Cabe señalar que cuando se produjo el comienzo de la cuarentena por el Covid 19 a mediados de marzo, la Escuelita de Ciclismo había comenzado sus prácticas con Hugo y Franco Vázquez, reuniendo unos 25 chicos. Además, el Club que tantas satisfacciones le viene dando al deporte de la ciudad con Norberto y Daniel Capella como entrenadores, formando muchos campeones desde hace varios años, tiene pendiente de terminación una obra muy importante como el gimnasio, para lo cual falta el techado.