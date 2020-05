A 20 años del último gol de arco a arco Deportes 29 de mayo de 2020 Redacción Por El arquero Cristian Sella anotaba desde su propia valla uno de los goles con los cuales Ferrocarril del Estado goleaba 6-2 al Deportivo Ramona. El recuerdo de un día inolvidable en Los Nogales.

FOTO ARCHIVO PROTAGONISTA. / El arquero Cristian Sella, a 20 años del último gol marcado de arco a arco en el principal grupo liguista.

No es muy común ver un gol de arco a arco. A tal punto que se cumplen 20 años del último tanto anotado de dicha forma en el principal grupo de Liga Rafaelina de Fútbol.

El 28 de mayo del 2000, Ferrocarril del Estado recibía al Deportivo Ramona por el Grupo UNO, hoy lo que sería Primera A. El resultado fue contundente: 6-2 para el equipo conducido por Roberto ‘Beto’ Medrán. Lo que quedará en el recuerdo de todos, y para la historia, fue el quinto gol, el que anotó el arquero del conjunto de barrio Los Nogales, Cristian Sella. De arco a arco. Sí, corría el minuto 63 de partido y con un remate desde su propia valla sorprendió a Biolatto y así anotaba un golazo.

En los archivos liguistas figura que aquel tanto de Sella fue el segundo desde esa vía. El otro lo anotó en 1986 Víctor Pfaffen, de Peñarol, a Ben Hur.

Tras aquella gloriosa tarde para Sella, que gritó y festejó el gol con todo el mundo, hablaba con La Opinión y decía: “Sinceramente, todavía no lo puedo creer. Este gol va a quedar grabado en mi memoria por el resto de mi vida. No es por exagerar pero en las prácticas siempre me quedo a patear tiros libres. No lo hago en los partidos y jamás pensé que iba a hacer un gol de arco a arco. Le pegué fuerte. Pensé en el viento a favor y en el estado de la cancha. Era una pelota larga para Barbero que él no llega y el arquero sale a cubrirlo a Luciano y la pelota le pasa por arriba. Habíamos hablado en el entretiempo que iba a tirarle pelotas largas a Barbero porque íbamos a tener el viento a favor. Se dio ese gol así que lo festejé. Se lo dediqué a mi viejo que se emocionó mucho y que insistía en que patee cuando hay viento a favor porque tengo una buena pegada”.