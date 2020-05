La ACB definirá su torneo en Valencia

Antonio Martín, presidente de la ACB, explicó que la Fase Final de la Liga Endesa se disputará del 17 al 30 de junio. Valencia acogerá a los doce equipos que se disputarán el título. El anuncio llega horas después de que la Asociación haya confirmado el retorno de la Liga Endesa, una vez el gobierno de España ha autorizado la reanudación de las ligas profesionales y la evolución de la pandemia permite la disputa de la competición con las mayores garantías sanitarias para la salud de todos los participantes.

Los 12 primeros clasificados tras la jornada 23 de la Liga Regular se medirán en Valencia para disputar el título. La docena de conjuntos se dividirán en dos grupos de seis equipos, distribuidos en función de su clasificación en la Liga Regular siguiendo el criterio de distribución equivalente al formato de Playoff.

Todos los equipos disputarán cinco encuentros, uno contra cada rival de su grupo, entre ese miércoles 17 y el viernes 26. Los dos primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán en semifinales el domingo 28, y los vencedores disputarán la final el martes 30 de junio, en ambos casos a partido único.



BOLMARO PODRIA TENER MAS MINUTOS

El argentino Leandro Bolmaro es uno de los nombres que se presentaron al Draft 2020 de la NBA. Lamentablemente, el exterior no tuvo muchas oportunidades para mostrarse en el primer equipo esta temporada, tanto en ACB como en Euroliga.

La segunda de las competencias mencionadas ya se suspendió oficialmente, pero la primera va volver en forma de Liga, con un torneo que ya tiene sede: Valencia. Con la vuelta de la Liga ACB, Leandro podría tener una oportunidad única para demostrar su talento en ese hipotético torneo. ¿La razón? Uno de los bases más importantes del Barcelona, Malcolm Delaney, rescindió su contrato y no pertenece más a la plantilla.

Esa posición de armador desde la segunda unidad puede ser la chance del argentino en este último tramo de competencia. Por si esto fuera poco, el otro uno del equipo, Thomas Heurtel, se lesionó el tobillo en marzo y todavía no se sabe su estado actual. Esta temporada apenas pudo disputar siete encuentros en la Liga Endesa, en los que promedió 4.4 puntos, 1.4 asistencias, 1.1 rebotes y 0.8 robos en 13.0 minutos. (Fuente: basquetplus.com).