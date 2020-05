Empate con sabor a poco Deportes 28 de mayo de 2020 Redacción Por ALEMANIA

El Leipzig igualó ayer 2 a 2 con el Hertha Berlin en el cierre de la vigésima octava fecha de la Bundesliga y desperdició la chance de ubicarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, por detrás del líder Bayern Munich.

Marko Grujic puso en ventaja al Hertha Berlin pero, minutos después, el local llegó a la igualdad de la mano de Lukas Klostermann en la primera etapa.

Patrik Schick, a los 23 minutos del complemento, dio vuelta el resultado del encuentro, hasta que el polaco Krzysztof Piatek decretó el empate definitivo a ocho minutos del final.

De esta manera, Leipzig continúa tercero con 55 puntos, a nueve del conjunto de Munich, que venció ayer por 1 a 0 a su escolta, el Borussia Dortmund, en el estadio Signal Iduna Park, y aumentó la ventaja a siete unidades a falta de seis fechas para finalizar la competencia.

En el resto de los partidos de ayer, Hoffenheim venció por 3- 1 al Colonia y Fortuna Dusseldorf hundió aún más al Schalke 04 al ganarle por 2 a 1.

Además, Union Berlin y Mainz 05 igualaron 1-1 en un duelo clave por la permanencia y Paderborn empató 0-0 en su visita al Augsburgo.

En la jornada del martes, Frankurt remontó dos goles en los últimos minutos para rescatar un empate 3-3 frente a Friburgo, mientras que Werder Bremen no pudo salir de la zona de descenso al empatar con Borussia Moenchengladbach 0 a 0.



La próxima fecha (29): Viernes 29/05: 15.30hs Freiburg vs Leverkusen. Sábado 30/05: 10.30hs Mainz vs Hoffenheim, Schalke 04 vs Werder Bremen, Hertha vs Augsburg, Wolfsburgo vs E. Frankfurt, 13.30hs Bayern Munich vs Dusseldorf. Domingo 31/05: 10.30hs Borusia Monchengladbach vs Unión Berlin, 13.00hs Paderborn vs Borussia Dortumnd. Lunes 01/06: 15.30hs Koln vs Leipzig.