Se reportaron 552 nuevos casos por coronavirus en el país y 15 muertes Nacionales 26 de mayo de 2020 Redacción Por Quince personas murieron y 552 contrajeron coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que llega a 467 el número total de fallecidos y a 12.628 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con el reporte de la cartera sanitaria de la noche, se registraron 11 muertos, de los cuales son siete hombres, cuatro de 74, 59, 68 y 57 años de la Ciudad de Buenos Aires (CABA); tres de 86, 69 y 87 años de la provincia de Buenos Aires; y cuatro mujeres, una de 61 años de Río Negro; una de 76 de la provincia de Buenos Aires; una de 64 de Córdoba; y una de 59 de la Ciudad de Buenos Aires.

Más temprano, el Ministerio de Salud había informado de otros cuatro decesos: dos hombres de 92 y 70 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires y dos mujeres, una de ellas de 96, del mismo distrito, y otra de 44, oriunda de la provincia de Buenos Aires.

Del total de casos, 956 (7,9%) son importados, 5.563 (44,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 4.050 (32,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los 552 nuevos contagiados, 375 son de la Ciudad de Buenos Aires, 159 de la provincia de Buenos Aires, 9 de Chaco, 3 de Córdoba, 4 de Río Negro, 1 de Neuquén y 2 de Tucumán.

A esta suma hay que restarle un caso de Santa Fe que fue reclasificado a la Ciudad de Buenos Aires.

De los 12.628 enfermos por coronavirus, 5.875 son de la Ciudad de Buenos Aires, 4.219 de la provincia de Buenos Aires, 757 de Chaco, 459 de Córdoba, 356 de Río Negro, 259 de Santa Fe, 148 de Tierra del Fuego, 116 de Neuquén, 90 de Mendoza, 78 de Corrientes, 63 de La Rioja, 49 de Santa Cruz, 47 de Tucumán, 29 de Entre Ríos, 25 de Misiones, 22 de Santiago del Estero, 11 de San Luis, 7 de Salta, 5 de Jujuy, 5 de La Pampa, 4 de Chubut y 4 de San Juan.

En tanto, Catamarca y Formosa continúan son tener casos positivos por coronavirus.

En Tierra del Fuego se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).



SAN ANTONIO DE ARECO

VOLVIO A LA FASE 1

El intendente de San Antonio de Areco dispuso la vuelta a la fase 1 de la cuarentena obligatoria luego de que se registraran 13 casos positivos de coronavirus en 48 horas. El sábado dieron positivo tres personas y el domingo se sumaron 10 más, lo que derivó en la decisión de ir marcha atrás con las medidas de apertura económica que se habían dictado anteriormente.

Por el momento, esta ciudad del interior bonaerense registra una persona fallecida, cinco casos sospechosos y 59 descartados, además de los 17 positivos acumulados. "Hemos sufrido en San Antonio de Areco la duplicación de casos de Covid-19", lamentó el intendente local, Francisco Ratto.

El jefe comunal lamentó que se haya tenido que tomar la decisión en pleno proceso de reapertura gradual de la economía. "Esta es la única forma de detener la circulación viral en Areco", concluyó.



CORRIENTES REABRE

BARES Y GIMNASIOS

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció ayer que, sin casos activos de coronavirus a la vista, esa provincia pasará a la fase 5 de la cuarentena, denominada "nueva normalidad", lo que permitirá la reapertura de bares, restaurantes, gimnasios, y hoteles, en tanto que se autorizarán las reuniones sociales.

"En Corrientes decretamos la cuarentena y establecimos protocolos de aislamiento casi 10 días antes de que lo hiciera la Nación, lo que nos permite el ingreso a la Fase 5 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", celebró el mandatario provincial al brindar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Valdés solicitó a la ciudadanía de su provincia que continúe cumpliendo con las medidas de protección, como el uso de barbijo, productos de higiene y desinfección, así como el respeto del distanciamiento social, y advirtió que si esto no ocurre y se registran casos positivos de Covid-19 se podría "volver a fases anteriores de la cuarentena".

"Mediante el programa Hospedaje Seguro, habilitaremos los hoteles para que los correntinos se trasladen fronteras adentro de la provincia. Además, se habilitan todas las áreas del Gobierno de Corrientes con personal esencial y sin aquellos que están en grupos de riesgo", comunicó.

Corrientes es la primera provincia que oficialmente pasa a la fase 5: otras provincias también están avanzando a la par de Corrientes en la liberación de actividades como gimnasios, bares, actividades recreativas y turísticas pero aún no comunicaron formalmente que pasan de la fase 4 a la 5.

A diferencia de otras provincias que tuvieron una nula circulación del virus como Formosa y Catamarca, en Corrientes se registraron 78 casos positivos, pero la totalidad de las personas afectadas ya se recuperaron y fueron dadas de alta, por lo que no queda ningún enfermo activo.

"Gracias a Dios, podemos decir que no tenemos coronavirus en territorio correntino. Los últimos que padecían la enfermedad fueron dados de alta. Los que estaban en el Servicio Penitenciario dieron negativo y los últimos médicos también dieron negativo. En Corrientes no hay coronavirus positivo", festejó el gobernador.

En la nueva fase 5, se reforzarán los controles en las fronteras de la provincia para evitar la importación de la enfermedad: se prestará particular atención a las fronteras con Brasil, como el Paso de los Libres-Uruguayana y Santo Tomé-San Borja, debido a que Brasil es el "nuevo epicentro mundial del coronavirus", alertó Valdés.